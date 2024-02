Gigacsukákat rejtenek a lappföldi tavak

Sok pecás meglepődik azon, hogy lehet nyolc-kilenc órát horgászni egy kajakban úgy, hogy az kényelmes és biztonságos legyen. Ám ezek az eszközök kifejezetten pecásoknak lettek kialakítva, merőben eltérnek az olimpiáról ismert versenykajakoktól.

Minden extrával fel lehet szerelni

Lábbal kell hajtani, mint a vízibiciklit Fotó: Gigor Csaba

– A hagyományos kajakkal szemben ezek sokkal szélesebbek, stabilabbak, kényelmesebbek. Itt minden funkció a horgászatnak lett alárendelve. Kényelmes ülőke található benne, de akár fel is tudunk állni, igaz, én nem szoktam, mert azért az egyensúlyra figyelni kell, ha állva szeretnék dobni. Az irányítása pedig pofonegyszerű, akárcsak a vízibiciklinél, ezt is pedállal hajtjuk, így nem kell evezni, a kezünkkel kényelmesen tudjuk a botot fogni, meríteni – mondta a Borsnak Kalauz Zoltán, aki hozzátette: számtalan eszközzel fel lehet szerelni a horgászkajakokat, például radarral, világítással, telefon-, bot- és csalitartóval, valamint horgászládával is. – Körülbelül hat kilométer/h-val tudunk haladni, a legnagyobb táv, amit egy túra alatt megtettem, az 18 kilométer volt. Nagy előnye, hogy sokkal könnyebb szállítani és vízre bocsátani, mint egy csónakot.

Svédországban gyönyörű ragadozóhalak élnek Fotó: kajakpeca.hu

Lappföldi túrákat szervez

Zoltán kajakjával kis túlzással egész Európát bejárta, de pecázott már a Csendes-óceánban is Panamánál. A kedvenc helyszíne azonban Lappföld, ahova túrákat is szervez a magyaroknak.

Svédország rendkívül gazdag tavakban, ráadásul a halállománya is bőséges. Gyönyörű csukák, sügérek, pénzes pérek élnek a vizekben. Nekem ez jelenti a mennyországot, hiszen bármerre nézek, vizet és erdőt látok.

Maga a túra hat nap horgászatból áll, és mivel rendkívül sok tó van Svédországban, ezért mindennap más helyszínen hódolhatnak szenvedélyüknek a pecások – fogalmazott Kalauz, aki azt is hozzátette: kapnak segítséget a kalandvágyó horgászok, de összességében mindenki azt csinál a vízen, amit akar. Egyetlen követelmény van, az pedig az úszni tudás. – Általában 8-9 órát pecázhatnak naponta a horgászok. A nap elején elmondom, mit, hol lehet fogni, illetve milyen csalival lehetünk a legeredményesebbek. A radarokba el vannak mentve GPS-koordináták, így aki nem tudja, hogy mit csináljon, annak elég a pontokat követnie.

Kalauz Ferenc szenvedélyes pecás Fotó: kajakpeca.hu

A kajakpecás hozzátette: a nap végén pedig közösen fogyasztják el a fogott halakat. Ahogy fogalmazott, Svédországban népünnepély a sügérsütés.

Kevesen horgásznak kajakból itthon

Zoltán nemcsak Lappföldön szervez túrákat, hanem a Balatonnál is.

Sajnos a süllőfogás az elmúlt években gyengébb, ezért idén azt találtam ki, hogy kuttyogatós harcsa- és feederes nagypontyos horgászat lesz. A kajakból ugyanis nemcsak pergetni, fenekezni is lehet

– tette hozzá Kalauz, aki arról is szót ejtett, egyelőre még nem túl elterjedt hazánkban a kajakos peca, ennek pedig egyszerű az oka, nagyon drága egy ilyen vízíjármű. Egy csúcskategóriás kajak alapára – amelyben nincs benne a halradar, bottartó, világítás – kétmillió forintba kerül.