Frontális baleset Sülysápnál: mentőhelikopter érkezett, gyerek is utazott az autóban – képek

Brutális baleset történt február 11-én, Sülysáp és Mende között, a 31-es úton. Két autó ütközött frontálisan. A kocsikban összesen öten utaztak, köztük egy gyermek is. Ketten súlyosan megsérültek, így a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Lapunknak Juhász János a Gyömrői Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka számolt be a részletekről.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre / Fotó: Gyömrői Önkéntes Tűzoltóság

- Körülbelül 13 óra után kaptuk a riasztást, mely szerint Sülysáp és Mende között frontális baleset történt

– kezdte a szakember.

- Az eseményhez a Sülysápi Önkéntes Tűzoltóságot, valamint a Nagykátai Hivatásos Tűzoltókat is riasztották. Elsőnek a sülysápiak érkeztek a balesethez, akik rögtön elkezdték a beszorult sérültek kimentését. Két fő szorult be a járművekbe. Kiérkezésünk után, a mentőszolgálat instrukciói alapján, kiemeltük a roncsokból a sérülteket. Ezután áramtalanítottuk a kocsikat. Az eseményhez a rohamkocsikon kívül mentőhelikoptert is riasztottak. A helikopter az egyik súlyos sérültet vitte el, egyet pedig egy rohamkocsi. A másik kiérkező mentő egy könnyebben sérült gyermekhez jött, őt is kórházba szállították – zárta beszámolóját.



Gyermek is utazott az egyik autóban / Fotó: Gyömrői Önkéntes Tűzoltóság

Korábban is ütköztek a 31-es úton frontálisan Még 2021-ben, szintén az említett útszakaszon Sülysápnál, a 31-es úton történt frontális ütközés. Akkor a Sülysáp Önkéntes Tűzoltó Egyesület úgy tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az ütközés a település keleti határában, az úri elágazás közelében történt. Három személygépkocsi ütközött, ketten frontálisan, egy pedig érintőlegesen. A gépkocsikban a sofőrök utaztak, közülük senki nem sérült meg. A gépkocsik áramtalanítása megtörtént. A helyszínelés és műszaki mentés ideje alatt teljes útzár volt érvényben.