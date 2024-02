Földönkívüli érinthette az ékszereket - hátborzongató felfedezést tettek az UFO-kutatók

Az, hogy bolygónkat földönkívüliek látogatják, korábban csupán a kalandos sci-fi regényekben kapott helyet. Aki pedig hinni mert az űrlények létezésében, azt hóbortos bolondnak bélyegezték. Manapság azonban már az megy ritka számba, ha értelmes emberek hisznek a földönkívüliek látogatásában. Napról napra számolnak be olyan esetekről, amikor az emberek ufókkal találkoznak. Nemrég egy gigantikus UFO jelent meg a pilóta előtt, a CIA mindent elárult az 51-es körzet titkairól, egy 24 éves férfi kertje fölött pedig egyszerre két űrhajó is megjelent. Az tehát bizonyos, hogy a földönkívüliek itt vannak, és már meg sem próbálják titkolni jelenlétüket. Most azonban az is kiderült, hogy régebb óta jelen vannak, mint azt gondoltunk.

Ősi ékszereket érinthettek mega az ufók / Fotó: Pixabay

Spanyolország csodás városában, Villenában egy tekintélyes régészeti leletre bukkantak. Villena kincse 66 tárgyból áll, amelyeknek anyaga főként arany, 1963-ban fedezték fel őket, de a mai napig vizsgálják, ugyanis különös kronológiai anomáliával kell szembenézniük a tudósoknak. Van ugyanis a gyűjteményben két tárgy, ami nagyon megnehezíti a datálás kérdéskörét. Egy üreges félgömb (ami talán korona vagy jogar), valamint egy karkötő nem csupán aranyból készült, hanem egy különös fém is megjelenik benne.

Alien metal found inside pair of objects that were first discovered 60 years ago https://t.co/PWT7CB0LkU — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) February 24, 2024

Ez a fém bizonyosan nem földi, a kérdés azonban az, hogy miképpen került a bolygóra. Természetesen először arra gondoltak, hogy meteoritvasból készültek az ékszerek, a meteoritkövek nikkeltartalma azonban sokkal magasabb, így továbbra is fennáll a rejtély - írja a The Sun.

Bizonyos körök úgy vélik, hogy a földönkívüliek már hosszú évezredek óta a bolygón vannak, és az emberi civilizáció dinamikus fejlődése is nekik köszönhető. Néhány UFO-kutató úgy véli, hogy ezeket az ékszereket is a földönkívüli lények készítették olyan anyagokból, amiket magukkal hoztak egy másik bolygóról.