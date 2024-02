Fekete-Győr András le sem tagadhatná, hogy baloldali politikus: börtönre ítélték, de nem vállalja tettéért a felelősséget

Fekete-Győr András egy 2018-as baloldali tüntetésen rendőrökre támadt;

A bíróság másodfokon egy év börtönre ítélte, két év próbaidőre felfüggesztve;

A Momentum korábbi elnöke nem mond le, görcsösen ragaszkodik a parlamenti mandátumához;

A parlamentet akkor védő rendőrök közül öten megsérültek, Fekete-Győr azonban még bocsánatot sem kért amiért pirotechnikai eszközzel dobta meg őket;

A dollárbaloldalon semminek nincs következménye, egy emberként mentegetik az elítélt politikust.

Fekete-Győr András a vádlottak padján. Hiába ítélte el a bíróság, nem mond le parlamenti mandátumáról Fotó: Teknős Miklós

Öt rendőr sérült meg a baloldali tüntetésen

2018-ban a baloldal tüntetést szervezett a parlament épülete elé, ahol a munkatörvénykönyv-módosítás ellen tiltakoztak. Több tucat rendőr biztosította a helyszínt, közülük többen a törvényhozás épületét védték. Fekete Győr András, a Momentum korábbi elnöke és társa, Szarvas Koppány Bendegúz először csak provokálták az egyenruhásokat, majd nemsokkal később már rájuk is támadtak – emlékeztet a Ripost.

Meggyújtott füstbombát dobtak a rendőrök felé.

A baloldali tüntetésen összesen öt rendőr sérült meg. Fekete-Győr Andrást a másodfokú bíróság bűnösnek találta, tettéért egy év börtönre ítélték, amit két év próbaidőre függesztettek fel. Az ítélet még nem jogerős, Fekete-Győr fellebbezett a döntés ellen, emiatt az ítélőtáblán folytatódik majd az ügy. A hivatalos személy elleni erőszak egy rendkívül súlyos bűncselekmény, azonban úgy tűnik, hogy a Momentum bukott elnöke nem akarja vállalni a felelősséget tetteiért.

Nem mond le és bocsánatot sem kér

Ráadásul nem csak, hogy nem vállalja a felelősséget, még bocsánatot sem kért a rendőröktől. Pedig nagyobb baj is lehetett volna, szakértők szerint a füstbomba alkalmas arra, hogy súlyos sérülést akár vakságot is okozzon. Erre konkrét példa is van Magyarországon. Nemrég súlyosan megsérült két nagymágocsi fiatal, akiknek a kezében füstgránát robbant fel.

A 444.hu 2018-ban még idézte is a baloldali politikust, aki akkor elismerte, hogy ő dobta a füstgránátot, azt mondta, nem bán semmit, szerinte vannak eszközök, amikkel bizonyos esetben élni kell a tiltakozáshoz.

Ez tehát azt jelenti, hogy Fekete-Győr András szerint teljesen rendben van, ha az emberek pirotechnikai eszközökkel dobálják a rendőröket.

Az egész dollárbaloldal mentegeti Fekete-Győr Andrást

A Fidesz szerint a Momentum volt elnökének vállalnia kellene a felelősséget, és le kellene mondania országgyűlési mandátumáról.

A baloldal minderre csak legyint, úgy vannak vele, hogy mindössze egy kis pirotechnikai eszköz volt, senkinek nem lett baja. Ez viszont valójában csak a szerencsének köszönhető, nem pedig annak, hogy egy ártalmatlan szerkezetről van szó. A Magyar Nemzet megkereste Nagy László Tibor jogászt, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetőjét, aki elmondta, hogy valójában mennyire veszélyes az eszköz, amivel Fekete-Győr András rátámadt a rendőrökre.

Minden pirotechnikai eszköznek, így a füstbomba működésének is az az alapja, hogy kemikáliákat alakít égési melléktermékké, így gázt, hőt, fényt vagy hangot, illetve ezek kombinációját hozva létre. A füstbomba által generált füst tartalmaz nem fém- és fém-oxidokat, egyes változatok fémsókat is, amelyek a legtöbbször nem kifejezetten ártalmas anyagok, de előfordulhat olyan eset, hogy súlyosbítják a meglévő légúti problémákat, ha az ezt belélegző ember ilyennel rendelkezik. Esetükben kiválthatnak akut és krónikus mellékhatásokat is. Ezek az eszközök semmi esetre sem szolgálnak arra, hogy másokhoz vágjuk, illetve más személyekre irányítsuk őket. Arról nem is beszélve, hogy egy rendezvényen, a tömegben lehetetlen tartani azt a biztonsági távolságot, amely egy ilyen füstbombánál kötelező lenne.

