Ez lehet a bizonyíték? Így lepleződhet le a győri villanyszerelők gyilkosa!

É. Imrét már közel hét éve tartja a hatóság a látkörében, két korábbi dolgozója eltűnése miatt. Mind a két férfit találkozóra hívta, ám utána se Orlik Vilmos, se Mácsik Zoltán nem került elő többé. Az ügy során több bizonyíték is arra utalt, hogy É. Imre fegyvert használhatott, amikor Zoltánt megölte, ám É. Imre azt is tagadta, hogy bármikor lett volna lőfegyvere. Azonban ez az állítása egy új bizonyíték alapján most megbukhat….