Este kezdődtek a fájások: mentőautóban hozta világra Hannát az édesanyja

A mentősöknek nap, mint nap helyt kell állniuk, olyan extrém helyzetekben is, amikre a legtöbb ember valószínűleg nem lenne eléggé felkészülve. Egy ilyen eset történt Tatabánya közelében is épp a minap. Ugyanis este kezdődtek fájásai annak a 39 hetes kismamának, akihez Kisbérre kérték a mentők gyors segítségét. A mentésirányító riasztotta a legközelebbi egységet, akik perceken belül helyszínre is értek és megvizsgálták a kismamát. El is indultak a kórházba, azonban út közben az események hirtelen felgyorsultak.

Képünk illusztráció / Fotó: BS

A mentő rögtön félreállt, az életmentők pedig felkészültek a szülés levezetésére. Az egység mindkét tagja először vezetett szülést, és pontos, szakszerű segítségnyújtásuk, bíztató szavaik segítségével a fiatal édesanya mindössze néhány perc alatt világra hozta második gyermekét, a kis Hannát, aki rögtön fel is sírt. Perceken belül újabb mentőegység érkezett a helyszínre, együtt megvizsgálták az újszülöttet és anyukáját, akiket végül stabil állapotban szállíthattak kórházba - számolt be a nem mindennapi esetről az Országos Mentőszolgálat.