A testvérem vagy – olvasta a nő volt szeretője üzenetét

Döbbenetes felfedezést tett egy nő, miután elvégzett egy DNS-tesztet: nem csak az derült ki ugyanis, hogy az a férfi, akit az apjának hitt, nem az apja, de az is, hogy egykori szeretője, akivel egyetemista évei alatt több éjszakát is eltöltött, valójában a féltestvére. A 39 éves, Connecticut városában élő Victoria Hill egészségügyi okok miatt döntött úgy, hogy leteszteli, milyen felmenőkkel rendelkezik. Ekkor tudta meg, hogy mesterséges megtermékenyítéssel, spermadonoron keresztül született. Sajnos azonban a felfedezések sora itt még nem állt meg.

Kiderült ugyanis, hogy édesanyja egykori orvosa beteges üzelmekbe kezdett: önkéntes donorok helyett ugyanis a saját spermiumát használta a páciensei megtermékenyítéséhez, így gyakorlatilag húsznál is több gyermeke született – írja az UNILAD. Hill tudta, hogy egykori barátja is annál az orvosnál született, így ráírt: jobb, ha ő is teszteli magát. Arra a válaszra, amit nem sokkal később egykori szexpartnerétől kapott, még így sem lehetett felkészülve. A férfi ugyanis azt az üzenetet küldte vissza:

A testvérem vagy.

Mint az elvégzett tesztek bebizonyították, Hill exének anyját nem csak ugyanaz a doki kezelte, aki az övét, de ugyanazt az aljasságot tette vele is, azaz a saját spermáját használta a nő megtermékenyítése során. A nő a CNN-nek így mesélt a felfedezéséről:

– Nézem a fotókat, és azt gondolom magamban, ő lehet, hogy a testvérem. Bárki lehet a testvérem.