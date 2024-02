Ilyen dögösnek még nem láttad Csongrádi Katát, jobb formában van, mint valaha

Mutatjuk, hogyan próbál az S. Nagy István születésének emlékére rendezett, immár 9. koncertre Csongrádi Kata. amire a korábbinál is több vendégfellépőt hívott. A Stefánia Palotában vasárnapra ráadás koncertet is kellett hirdetni, arra is pillanatok alatt elfogytak a jegyek.