Tűzvész Érden: kigyulladt egy családi ház garázsa, három kocsi is lángokban áll

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján közölte, hogy a mai napon kigyulladt egy családi házzal egybeépített garázs Érden az Oportó utcában. Állítólag a kerti tároló tetőszerkezete is ég, a garázsban parkoló gépjármű is teljes terjedelmében lángokban áll, illetve az objektum mellett álló két autót is bekebelezte a tűz.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Az érdi hivatásos tűzoltók a riasztás után a helyszínre siettek, és három gyorsbeavatkozó sugárral elkezdték az oltást. A törökbálinti és szigetszentmiklósi hivatásos egységek is úton vannak a katasztrófavédelmi műveleti szolgálattal együtt – több információ egyelőre nem derült ki, így azt sem lehet tudni, hogy mi okozta a tüzet.