Videón a szörnyű pillanat: így csapódott a földbe a lángoló repülőgép

Villanyoszlopnak ütközött, lángra lobbant, majd a földnek csapódott egy tűzoltó repülő hétfőn Chile középső részén. A szörnyű balesetről több megdöbbentő videó is készült. Égett a növényzet, ezért két tűzoltó repülőgépet is vezényeltek a helyszínre. Az az oltás megkezdésekor az egyik azonban túl alacsonyan repült és az elektromos vezetéknek, majd a villanyoszlopnak ütközött. A szárnya egy darabja le is tört. A tragédiában az 58 éves spanyol pilóta meghalt, hárman pedig súlyosan megsérültek. Őket jelenleg is kórházban ápolják. A rendőrség nyomozást indított az ügyben. Jelenleg is vizsgálják, hibázott-e valaki, és ha igen, ki a szerencsétlenséget megelőzően – tudatta a Tények.