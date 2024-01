Túl sokat eszik barátnője férje, ezért őt nem hívta meg szokásos baráti vacsorájukra

Egy névtelen poszt keretein belül kér segítséget egy Reddit felhasználó, aki nem hívta meg barátnője férjét szokásos összejövetelükre anyagi problémák miatt. A hölgy ugyanis majdnem minden hónapban egyszer megvendégeli házi ételekkel szűk baráti körét. A társaságból csak egy barátnője házas: egy éve ment férjhez tűzoltó férjéhez. Ő a csajokkal együtt eddig minden eseményre hivatalos volt, kivéve arra, amit most szervez a Reddit felhasználó. Ennek oka: 1. az anyagi költségek, mivel a férfi rendkívül sokat eszik, 2. csak csajos estét akart. Férjezett ismerőse azonban most teljesen ki van rá akadva.

Tartani fogunk most egy összejövetelt az ünnepek alkalmával, amire őt (a férfit) kivételesen nem hívtam meg, mivel nehézkesek az anyagi körülményeim így karácsony és szilveszter után, és ő rendkívül sokat eszik. Persze megértem, de így mindig dupla adagot kell főznöm mindenből. Úgyhogy most úgy döntöttem, csajos estét tartok

- írja, hozzátéve azt, ha a tűzoltó nincs ott, akkor egy adag elég minden ételből.

A bonyodalom csak ez után jött: házas barátnője egyből felhívta őt, és megkérdezte, mi az oka a döntésének. Erre a vendéglátó közölte vele az igazi okot, miszerint nem tudja megengedni magának anyagilag azt, hogy duplán főzzön. A férfi ugyanis mindenből minimum háromszor eszik, és morog akkor, ha nem lakott teljesen jól.

Most csúnya szavakkal illett, és ezt a barátainknak is elmondta. Mindenki egyedülálló, így soha senki nem száll bele az ételek költségeibe

- panaszkodott a Reddites, írja a TheSun.

Sok kommentelő egyből támogatásáról biztosította őt, és leírták neki: ők nem is vallották volna be azt, hogy miért is csajos este a csajos este.

Más indokot mondtam volna neki. Például az, hogy azt szeretném, ha most csak mi lennénk. De az, hogy a barátnőd továbbra is ragaszkodik a férje jelenlétéhez, és presszionál vele azok után, hogy elmondtad az anyagi gondjaidat is...Szégyen.

Ő az egyedüli férjezett, szóval a csajos este nem is földhözragadt ötlet. Tarts ki, állj ki magadért. Éretlenül viselkedik!

Voltak olyanok is, akik közölték vele, hogy így is elég kedves volt már több alkalommal, hogy rendszeresen megvendégelte őket. Többen pedig kiemelték, hogy a férfinak is észre kellene vennie magát, hogy ezeken az eseményeken nem egy étteremben van, ahol büféasztalt várja.