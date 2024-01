"Szerintem csak kamuzik" - sokakat kiakasztott a Tourette-szindrómás tanárnő

Egy rendkívül ritka, ám annál félreértettebb betegségben szenved egy fiatal édesanya, aki nem mellesleg általános iskolai tanárnő is. Tourette-szindrómás, betegségét pedig a legtöbben az akaratlan káromkodással azonosítják. Épp ezért sok szülő nem is nézte jó szemmel, amikor kiderült a tanárnéni betegsége. Azonban a szindrómában szenvedők mindössze 10 százalékánál jár a „tikkelés” szitokszavakkal – a texasi Austin városában élő Colleen pedig nem esik bele ebbe az egytizedbe. A tanulási nehézségekkel küzdőkkel foglalkozó nő egy éve dolgozott, amikor kiderült, hogy beteg. Noha már korábban is tikkelt enyhébben, meg volt róla győződve, hogy ez csupán egy rossz szokás, amit felvett. A koronavírus-járvány okozta stressz azonban 2020-ban kihozta a betegsége rosszabb oldalát. Ráadásul kiderült: a Tourette mellett OCD-s, azaz kényszeres is.

Colleen úgy érzi, Tourette-esként is jó tanár lehet, sőt! Fotó: YouTube

Colleen gyakran saját magát üti az akaratlan idegrángások során, ami rendkívül fájdalmas, emellett zavarba ejtő látvány is. Ráadásul gyermekeinek is alkalmazkodniuk kellett édesanyjuk betegségéhez, ami eleinte rendkívül nehezen ment nekik, mára azonban jóval elfogadóbbá váltak. Elárulta: felnőttek társaságában igyekszik visszafogni az akaratlan mozdulatokat.

– Ha visszafogom a tikkeléseimet, olyan, mintha felrobbannék. Nem fájdalmas visszafogni ezeket, de rendkívül fárasztó, amikor azonban végül előjönnek, rendszerint fájdalmasak.

"Könnyebben tudnak velem azonosulni"

Noha több szülő aggodalmát fejezte ki, amikor megtudta, hogy a gyermekével egy Tourette-szindrómás tanárnő foglalkozik, Colleen úgy érzi, bizonyos értelemben a betegsége még segít is neki és a diákjainak. Tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal foglalkozik, akik általa élhetik át: lehet sikereket elérni "hátrányból indulva" is.

– Könnyebben tudnak velem azonosulni. Látják, hogy én is küzdök, de sikeres tudok lenni, és azt mondják, "Oké, ez nekem is menni fog" – magyarázta a Truly kamerái előtt.

Csalónak kiáltották ki a Tourette-szindrómás anyukát

Colleen nem csak az osztályteremben, de a világhálón is nevel TikTok-oldalának hála, ahol a betegségével kapcsolatos téveszmékről szeretné lerántani a leplet, és azt szeretné elérni, hogy ne valami "csodabogárként" tekintsenek a Tourette-esekre. Sajnos azonban neki is meg kellett küzdenie a netes trollokkal: sokan akadtak, főleg az első videói után, akik kamut kiáltottak, állították, hogy az édesanya csak megjátssza a betegséget, így akar követőket szerezni – mára azonban szerencsére ezek a hangok elnémultak, és egy támogató közösségnek adták át a helyüket.