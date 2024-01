Teljes szélességében lezárták az autópályát: kamionnal karambolozott egy személyautó, minden lángba borult

Belehajtott egy kamionba, és kigyulladt egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mosonszentmiklós térségében, a 135. és a 136. kilométer között. A tűz a kamionra is átterjedt, teljes terjedelmében ég a jármű raktere. A győri, a lébényi és a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem. Az MTI értesülései szerint a tüzet már eloltották reggelre, de a helyszínelés továbbra is tart.