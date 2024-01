Tanórán lőtte le a tanító nénit a hatéves kisdiák

Szándékosan lőtt tanárára a hatéves diák múlt pénteken egy tanórán Virginiában – írtuk meg egy évvel ezelőtt a rettenetes hírt.

Nem véletlen baleset volt, hanem az első osztályos tanuló a hátizsákjából vette elő a fegyvert, majd rálőtt a tanárára

– hangsúlyozta Steve Drew, Newport News rendőrfőnöke, aki szerint a fegyvert legálisan vásárolta a kisdiák édesanyja és tartotta otthonukban, ahonnan a gyerek bevitte az iskolába. Miután majdnem megölte a tanítónőt, fizikai erővel kellett megfékeznie az iskola egyik alkalmazottjának, amíg a rendőrség a helyszínre ért. A rendőrség szerint az életkora miatt a bíróság nem kezeltheti felnőttként, és, ha elítélik, még ahhoz is túl kicsi, hogy fiatalkorúak börtönében vagy javítóintézetben töltse le a büntetést. Mindeközben kiderült: az iskola már korábban tudhatott a kisfiúnál lévő pisztolyról. Hogy miért nem tettek semmit, kérdés. A tanárnő kézfején átment a golyó, ami ezt követően a mellkasába csapódott. Még ekkor is a gyerekek életét védte: azt kiáltotta, mindenki meneküljön, hagyják el az osztálytermet. Abby Zwernert súlyos, életveszélyes sérüléssel szállították kórházba, állapota azonban szerencsére stabilizálódott. Eközben elkezdték vizsgálni az ügy részleteit is. Ekkor derült ki: az iskola személyzete már a lövöldözést megelőzően tudott arról, hogy a diáknál fegyver van – számoltunk be róla.

A tanárnő azóta is szorong az eset miatt / fotó: Facebook

Pontosan egy éve történt a rettenetes iskolai lövöldözés, Abby Zwerner mögött pedig nagyon nehéz időszak áll. nem volt könnyű a gyógyulása, ugyanis súlyos sebesüléseket szenvedett - többek között kiszakadt a tüdeje, a pedagógust azonban leginkább az háborítja fel, hogy az iskola nem tett semmiféle óvintézkedést. Ennek ellenére még mindig nagyon sokat gondol szeretett kis osztályára, és reméli, hogy jól vannak.

Remélem, élvezik az iskolát és a második osztályt. Bízom benne, hogy még mindig annyira kedvesek egymáshoz és a tanáraikhoz, mint korábban. Szeretném remélni, hogy még mindig boldogok, és a csúnya ügy nem vette el a boldogságukat

- mondta a 26 éves, pályakezdő tanárnő.

Abby Zwerner már nem tanít az iskolában, és jelenleg is zajlik a bírósági tárgyalás, amelyben az intézmény felelősségét vizsgálják - írja a Mirror.