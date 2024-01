"Hogyan lehet valakitől ilyen gyorsan elvenni az életét?" – eleinte csak gyomorfájásra panaszkodott, nem érhette meg az esküvőjét a menyasszony

Mindössze 38 éves korában, rövid ideig tartó betegségben vesztette életét egy fiatal nő január 9-én, nem sokkal az esküvője előtt. Már nem érhette meg, hogy kimondja szerelmének a boldogító igent, ugyanis egy kegyetlen kór pillanatok alatt ragadta el. Családja fel sem tudott készülni az elvesztésére. A brit Kirsten Martin szepszisben hunyt el, miután többször is gyomorbántalmak kínozták. A hölgy elsőnek december közepén érezte rosszul magát, de továbbra is dolgozni járt, és nem törődött különösebben a problémákkal. A karácsony előtti napokban azonban nem jelent meg a munkahelyén reggel, ezért a vőlegénye, aki egyben a kollégája is, hazament ránézni: eszméletlenül talált rá a kedvesére. Azonnal kórházba szállítottáka Kirstent: az ünnepeket a nő az intenzív osztályon töltötte. Itt már rohamosan romlott az állapota.

Az ara az esküvője előtt hunyt el Fotó: GoFundMe

Kirsten egyre nehezebben kapott levegőt, majd január másodikán a dokik már azt jósolták, hogy kevesebb, mint 48 órája van hátra. Végül január 9-én halt meg, a halálának okaként szervi elégtelenséget és oxigénhiányos állapotot jelöltek meg az orvosai. A szervezete ilyen reakciót adott a fertőzésre – számolt be róla a The Sun.

Vőlegénye, Ant Johnson teljesen összetört a tragédiától, szomorú mondatokkal emlékezett szerelmére:

Teljesen összetörtem. Hogyan lehet valakitől ilyen gyorsan elvenni az életét? Ilyen gyorsan távozik az élet egy testből, ami rosszul működik. Sosem számítasz rá, igaz? Problémái voltak a hasával, de mindketten azt hittük, hogy csak női problémák, ezért mindig meleg vizes palackot tettünk rá

– mondta el a lapnak a férfi, aki online adománygyűjtést indított, hogy pénzt gyűjtsön a temetésre és a lemondott esküvő kifizetésére.