Dráma a fogászaton, rémálomba fulladt a gyökérkezelés

Súlyos agysérülést szenvedett el egy floridai nő egy texasi fogászati ​​klinikán. Felesleges fogászati ​​kezelést próbáltak végrehajtani rajta – derült ki a férje friss bírósági beadványából.

Fotó: Pixabay

Az 53 éves Maria Lugo Querales jelenleg egy floridai neurológiai rehabilitációs intézetben él, ahol éjjel-nappal ellátásban részesül, beleértve a gépi lélegeztetést, a mesterséges táplálást és a hidratálást – írja a CrimeOnline.

A fogászati műtétre soha nem került sor, ugyanis az altatás nem sikerült jól. Más fogorvosok véleménye alapján a Mariát kezelő orvosok nem tudnak bizonyítékot felmutatni elfogadott, megbízható és érvényes tudományos orvosi ismeretek vagy kutatások alapján arra vonatkozóan, hogy az asszonyon tervezett műtétre szükség volt.

A fogászati klinika viszont ezt másképp látja.

Állítólag több olyan páciens is van, akik a gyökérkezelt foguk vagy egyéb kezelések utáni egészségügyi problémáikat a fogorvosoknak tudják be. Lugo férje, Luis Espana nyilatkozatában elmondta, hogy meg van róla győződve, hogy felesége depressziója, szívproblémái, reumás ízületi gyulladása és pajzsmirigyproblémái is valószínűleg a történtek miatt kínozzák a nőt.

Állítólag az aneszteziológus, azaz az altatóorvos hatalmas mennyiségű fentanilt adott Mariának a szükségtelen gyökérkezelés előtt. A túladagolás miatt leállt a szíve, és leállt a légzése, elzárva az oxigént az agyától néhány percre - írja a Daily Mail.