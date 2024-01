Egyre többen tüntetnek Németországban, káosz fenyeget

Nem csitulnak a gazdatüntetések Németországban, a termelők továbbra is traktorokkal munkagépekkel zárják el a főbb útvonalakat és csomópontokat. A demonstrációk futótűzként terjednek, már kikötőket is lezártak, illetve a vasutasok is sztrájkba léptek. Az akciókat a balliberális kormány megszorítási tervei váltották ki, de az általános elégedetlenség a tiltakozások elharapózásával fenyeget az országban.

Kitartanak a német gazdák, most is traktorok ezrei állnak kilométeres sorokban Németország-szerte, megbénítva a forgalmasabb utak és csomópontok közlekedését.

A gazdák arról beszélnek, hogy a megszorító politikát követő, Olaf Scholz vezette balliberális-zöld kabinet

a német agrárium sírját ássa.

„Először is meg kellene végre hallgatniuk minket. Az adóemeléseket el kell törölni. De ezenkívül a többi követelésünkről is tárgyalni kell, és azokat is teljesíteniük kell” – mondta egy német gazda.

A demonstrációk futótűzként terjednek,

szerdán egy brémai kikötő forgalmát is leállították az elégedetlen gazdák, akik a hajózás mellett a kamionforgalmat is blokkolják. A tüntetők miatt nem tudják megrakodni a hajókat áruval, és az érkező szállítmányok sem tudnak kikötni.

A vasutasok is sztrájkba léptek szerdára virradó éjszaka,

szinte megbénult a vonatforgalom Németországban. A személyvonatok teljesen leálltak, a távolsági járatok közül csak minden ötödik közlekedik.

A pályaudvarok konganak az ürességtől, aki teheti, meg sem próbál vonattal utazni, mégis,

sokan egyetértenek a vasutasok követeléseivel.

A sztrájk péntekig tart, de ha nem születik megállapodás, akkor lehet, hogy még tovább.

