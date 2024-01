"Mindig szeretni fogunk, édes angyalunk" - holtan találtak egy 37 éves nőt, összetört a családja

Egy 37 éves nőt, akinek holttestét egy waterlooville-i házban találták meg a múlt héten, családja „különleges lánynak, nagynéninek és nővérnek” nevezte.

Fotó: Pexels

Gyilkosság gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután december 28-án, csütörtökön délelőtt 11.30-kor Joanna Derkaczot a hampshire-i város Nevinson Way-en egy házban találták meg.

Joanna nővére a családja nevében emlékezett meg „édes angyalukról”, és azt mondta, hogy „minden nap nagyon fog hiányozni”.

„Mindig szeretni fogunk, édes angyal. Nem ezt érdemelted! Utolsó leheletemig küzdeni fogok az igazságért. Ígérem."

A vizsgálatok során kiderült, hogy Joanna a halála előtti hetekben többször is hívta a rendőrséget, így most belső vizsgálat is indul.

Barátok, kollégák és annak a lengyel közösségnek a tagjai, amelyhez Joanna is tartozott, virtuálisan és személyesen is összegyűlnek, hogy leróják tiszteletüket.

Viola Signejeva, egy barát és kolléga, megosztotta kedves emlékeit Joannáról, és így nyilatkozott: „Örülök, hogy nem csak kollégaként, hanem nagyon jó barátként is ismerhettem Jo-t. Mindig is a pozitivitás, az energia és a lelkesedés forrása volt. Még túl korai volt elmennie. Nyugodj békében, Jo! Hiányzol, és legmélyebb részvétemet küldöm családodnak és barátaidnak."

Aniya Malkosz, egy másik közeli barát, sajnálatát fejezte ki, és azt mondta: „Nem tudom elképzelni, hogy soha többé nem látlak. Soha semmi sem lesz már olyan nélküled itt... Hiányzol! Viszlát, Napsütés!"