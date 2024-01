Lánchíd-botrány: emiatt vizsgálódik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Újabb információk nyertek megerősítést a már napok óta folyó, a Lánchíd-felújítás kapcsán kirobbant pénzbotrány ügyében. A Magyar Nemzet arról értesült, miszerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal megerősítette, hogy Tényi István közérdekű bejelentése alapján elindították a vizsgálatot a Lánchíd túlárazott, utóbb gyanússá vált felújítása kapcsán.

Fotó: CK

Mint írják, a bejelentő egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés.

Tényi István közérdekű bejelentése alapján pedig a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) megindította a vizsgálatot.

„A kormányzati ellenőrzés keretében a közpénzek felhasználása, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségének, gazdaságosságának és hatékonyságának vizsgálatára kerül sor”

– áll a Kehi válaszban, amit a Magyar Nemzetnek küldtek.

Mint megírtuk, bejelentésében Tényi István felhívta a figyelmet arra, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd felújításával összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. A bejelentő arra is emlékeztetett, hogy egy 2018-as határozatban a kormányzat a Lánchíd felújításához hatmilliárd forint támogatást állapított meg, amelyhez a kabinet és Budapest Főváros Önkormányzata között támogatási szerződés jött létre. A fentieken túlmenően a fővárosi önkormányzat a további forrásokat több mint húszmilliárd forint összegű beruházási hitelből biztosította, melyhez a kormány előzetes hozzájárulására is szükség volt.

Plusz ötmilliárd

A felújítás kapcsán ugyancsak érdemes felidézni, hogy a Karácsony Gergely-féle városvezetés, miután érvénytelenítette az elődje által a Lánchíd rekonstrukciójára kiírt tendert, újat hirdetett meg, amelyen ugyanúgy az A-Híd Zrt. lett a befutó, mint annak előtte.

Karácsonyék ugyanakkor jóval magasabb összegért bízták meg a kivitelezőt a híd felújításával annál, mint amennyiért Tarlós Istvánék tervezték: a 21,8 milliárd forintos végösszegből 26,7 milliárd forint lett, vagyis közel ötmilliárddal több az eredeti ajánlatban szereplő számnál.

Ráadásul megváltoztak más fontos szerződéses feltételek is: a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, miközben a céget terhelő kötbért megfelezték.

A százmilliók útja

Mindeközben a bejelentésben is megemlített számlagyárbotrány, vagyis az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére körüli büntetőügy egyre csak dagad. Ismeretes: Vig Dávid testvérét, Vig Mórt november végén vették őrizetbe különösen jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói megannyi helyszínen tartottak házkutatást, többek között a Lánchíd felújítását kivitelező A-Híd Zrt.-nél is.

A napokban nyilvánosságra került hírek szerint a költségvetési csalással gyanúsított Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek 1,4 milliárd forintot utalhatott át az Apáthy Endre-féle A-Híd Zrt.

2020 novembere és 2022 júliusa között, az összeg jelentős részét – 900 millió forintot – pedig továbbutalhatták Vig Mór magán-, illetve ügyvédi letéti számlájára. Az összegeket végül készpénzben felvették.