Ilyen még nem volt: gyilkos bálnák között csónakázhatunk Nyíregyházán

Hamarosan nyit a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató a nyíregyházi állatparkban, amely Európában egyedülálló lesz. Olyan fajokat is láthat majd a közönség, amelyeket Magyarországon még sosem látott, sőt robot-kardszárnyú delfinek is helyet kapnak a mintegy kéthektáros komplexumban. Gajdos Lászlóval a Hír tv stábja készített hosszabb interjút, amiben az igazgató elárulta azt is, hogy hogyan találta ki a nem mindennapi épületet. "Elhasználódott a fóka és jegesmedvetartó-helyünk és szerettük volna, hogy ha itt egy jegesmedve tenyészközpont is létesül. Ezért úgy gondoltuk, hogy Európában egyedülálló módon csinálunk egy olyan termet is a jegesmedvéknek, ami hűtött lesz. Egy olyan automatikusan záródó tetővel, ami tavasz végén összezáródik és hűti a teret, míg nyár végén kinyílik és akkor a természetes hőmérsékletet kapja az állat. Ez volt az alapötlet, aztán tettünk még rá ezt-azt. Például 3 különleges pingvinfajt is bemutatunk majd, a dél-amerikai humboldt-pingvint, a király, illetve a sziklaugró pingvint is, de megjelenik a patagóniai oroszlánfóka, a sarki róka, a sarki farkas, a rénszarvas és sorolhatnám. Sok meglepetés lesz, de mindez úgy, hogy megpróbáljuk egy modernkorba ágyazni, hogy a modernkor gyereke is kapjon valamit. Tehát ez interaktív lesz. Megjelenik a húszezer évvel ezelőtti jégkorszaki mamut animatronik figurákkal élethű nagyságban, ugyanis mindent meg akarunk mutatni, amit tudni lehet a jegesvilágról és nem hétköznapi állatkerti módon, de nem árulok el kulisszatitkokat, ezt látni kell, mert ez egy nagyon látványos, élvezetes élmény lesz" - mondta Gajdos László a HírTV-nek.

A hatalmas állatbemutatóban akár gyilkos bálnák között is csónakázhat a látogató.

"Épül egy orkaöböl, ahol kardszárnyú delfinek bukkannak fel egyszer csak a vendégek hajói mellett, de ezek a kardszárnyú delfinek a tudomány mai állása szerint a legjobb technikákat felhasználva az eredeti, az élő állatok hű másai lesznek, tehát robotok. De legalább így a modern robotika is megjelenik. Lesz egy kalandútvonal, ahol fatörzsekbe lehet beülni és egy száguldó folyón végigmenni, ennek része, hogy a robot kardszárnyú delfinek is felbukkannak majd és ennek része az is, hogy lesznek zuhatagok is, amiken át kell kelni" - árulta el az igazgató.

És mit vár Gajdos László ettől a projekttől?

"Hogy elérhetjük majd az 1 millió látogatók, ami szenzációs lenne, hiszen egy százhúszezres városról beszélünk. Most is meghatározói vagyunk a város turizmusának. A vendéglátóhelyek, a fürdő, a múzeumfalu és hogy ez a csodálatos Sóstó működik, ennek mind-mind nagy szerepe van, hogy ide vonzzuk a turistákat, de amikor 1 millió látogató lesz itt, amit én nagyon remélek, akkor az majd egy jelentős lökést ad az egész térségnek" - tette hozzá Gajdos Eper Márton kérdésére.