Ebben nem lesz köszönet, brutális széllel jön a havazás

Pénteken is marad a héten már megszokott borongós idő, viszont az esőt most fokozatosan ugyan, de hózáporok váltják fel. Egyes helyeken, főként a Duna-Tisza-közén havazás is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 fok körül várható, ráadásul markáns lehűlés várható a szél miatt.

Egyes területeken havazás is várható. Fotó: Köpönyeg.hu

Napközben az északnyugati, északkeleti szelet nagy területen élénk, erős lökések kísérik, ami viharossá is fordulhat. Épp ez miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat vészjelzést adott ki a következő szöveggel, több vármegyére is:

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.