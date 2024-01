Ennél cukibb ma már nem lesz: így mond verset az SMA-s Zente - Videó

Az SMA-val küzdő Zentének intenzív rehabilitációs hete van, a kisfiú azonban a sok fejlesztés közben is szakított időt arra, hogy egy új verset tanuljon meg és adja elő a követőinek. Emellett arról is beszámolt, hogy már a második foga is kiesett.

A tündéri versmondásról Zente anyukája a közösségi oldalán meg is osztotta a videót, amire rengeteg komment érkezett.

Zenti imádlak hallgatni, még az én rosszabbra sikeredett napomat is fel tudod vidítani! Én köszönöm neked. Nagyon sokat javulsz aminek nagyon örülök. Nagy ölelést küldök neked

- írta az egyik kommentelő.

Szuper! Azt szeretem benne, hogy felnőttes dolgokat kell neki megtenni, mégis igazi kisgyerek maradt! Cuki!

- tette hozzá egy másik.

