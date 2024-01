A színész talált rá felesége holttestére - aggasztó részletek derültek ki

Bombaként robbant a hír hétfő délelőtt, hogy James Morrison feleségét Gill Catchpole-t holtan találták. A "You Give Me Something" sláger énekesét lesújtotta a hír, és két közös gyermekükkel gyászol jelenleg. A halálesettel kapcsolatban nem merült fel idegenkezűség gyanúja, ráadásul egyre több jel mutat arra, hogy öngyilkosságot követett el. Most például a Metro szellőztette meg, hogy Gill egy angol ingatlankereső Facebook-csoportban egy bejegyzést hozott létre a halála előtti napon, amelyben minél gyorsabban albérletet keresett magának. Ráadásul a profiljának státuszát házasról, szinglire állította át a legnagyobb közösségi oldalon.

James Morrison's partner had 'single' Facebook status before sudden death https://t.co/HSda8VweTK via @MetroUK — KomaBence (@KomaBence) January 8, 2024

A lap szerint pedig csütörtökön furcsa bejegyzést hozott létre egy Whitminsteri csoportban:

A lehető leghamarabb bérelhető házat keresek Whitminsterben. Kérem lépjen velem kapcsolatba, ha tud ilyet, vagy hall ilyenről. Előre is köszönöm

- idézte a feleséget a lap, a bejegyzés után 24 órával azonban már holtan találtak rá az otthonukban.

James Morrison péntek délután haza érve talált rá felesége holttestére. A rendőrség közleménye szerint gyanús körülmény nem merült fel Gill halálával kapcsolatban. A párnak két fiatalkorú gyermeke van, a 15 éves Elsie, és az 5 éves Ada Rose. A brit zenész 2019-ben adta ki utolsó albumát, amely a "You're stronger than you know" címet, vagyis az erősebb vagy mint hinnéd címet viseli. Ezt az albumot a kislányának írta, aki koraszülöttként jött a világra.