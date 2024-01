"A korábbi tiltakozások csak az előrengés volt" - minden eddiginél nagyobb tüntetést ígérnek a német gazdák

A német gazdák az őket érintő költségvetési megszorítások visszavonását követelik, de a kormánypártok - SPD, Zöldek, FDP - változatlanul eltörölnék a mezőgazdasági gázolaj adótámogatását. A gazdák számára ez azt jelenti, hogy a tiltakozásuk folytatódik - számol be a legfrissebb fejleményekről a Ripost.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hétfőtől ismét folytatjuk az akciókat az egész országban

– jelentette be Joachim Rukwied, a gazdálkodók szövetségének elnöke a berlini Zöld Hét, a világ legnagyobb szakvásárának megnyitóján- közölte a dw.com. A gazdálkodói szövetség korábban „olyan januárt hirdetett meg, amilyet az ország még soha nem tapasztalt”. A szövetség elnöke azt mondta: Nem emlékszem arra, hogy a berlini fal leomlása, és a német újraegyesítés óta a gazdálkodók ilyen erőteljes módon fejezték volna ki elégedetlenségüket a politikával szemben. A korábbi tiltakozások csak az „előrengés”volt, ha semmi nem változik, jön a kitörés - figyelmeztetett Rukwied.

Mint ismert, több ágazati szakszervezet is tiltakozó akciókat, munkaleállításokat jelentett be januárban. Pénteken a fuvarozók kamionjaikkal vonultak a Brandenburgi kapunál tartott demonstrációra. A szállítmányozók az autópályadíj emelésének visszavonását, valamint a tisztességes versenyfeltételeket követeltek Németországban és az Európai Unióban. Amikor a Bundestag tagja, Christoph Ploß (CDU) felszólalt a tüntetésen, a demonstrálók azt kiabálták, hogy „fogd be a szád”, és „menj el”.

Halászok is tüntettek már

Az Északi-tenger partján élő halászok is tüntettek már, vagy csatlakoztak a gazdák tiltakozásaihoz. "A halászok elutasítják a mezőgazdasági gázolaj kedvezményének eltörlését." Ugyanez vonatkozik az útdíjemelésre is – közölte a halászok szakszövetsége. Az egyesület szerint a horgásztüntetések horgászterületeik elvesztése ellen irányulnak.

A vendéglősök szerint az áfaemelés miatt sokan lesznek veszteségesek

„A Német Gazdálkodók Szövetségével együtt elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a regionálisan előállított és az éttermekben előállított élelmiszerek megfizethetőek maradjanak” – magyarázta Guido Zöllick, az érdekvédelmi szövetség elnöke. A fogadósok bírálják az élelmiszerek áfájának emelését, valamint az áram- és gázárplafon eltörlését, a CO2-adó emelését és az új útdíjakat.

A kisiparosok nagyobb megbecsülést kérnek

A brandenburgi ipari szövetség szerint a gazdák tiltakozását a kézműves vállalkozások is támogatják. A múlt héten a Barndenburgi Ipartestület bírálta a kormány terveit.

"A szakmák és a középvállalkozások nagyobb megbecsülést és támogatást érdemelnek. Az elmúlt hetek-hónapok politikája miatt cégeink elveszítették a jövőbeli fejlődésbe vetett bizalmukat" - mondta Robert Wüst, a Brandenburgi Ipartestület elnöke. "Sok kézműves vállalkozás csalódott a szövetségi kormány politikájában. A pékek és a hentesek attól tartanak, hogy a gazdálkodók támogatásának elvesztése megnöveli vállalkozásuk nyersanyagköltségét.

A vasutasok a munkaidő csökkentését, magasabb béreket követelnek

Január 5-én ért véget a Német Mozdonyvezetők (GDL) háromnapos munkabeszüntetése, de a szakszervezet már jelezte, az új sztrájk bármikor elkezdődhet. A vasutasok a munkaidőkeret csökkentését, magasabb fizetést akarnak kiharcolni, de eddig nem kaptak számukra megfelelő ajánlatot.

Üresek maradhatnak a boltok

Nem született megállapodás a kereskedelmi dolgozók és a munkáltatók között a kollektív szerződések módosítása ügyében. Továbbra is üres polcok lehetnek egyes üzletekben az áruosztályon zajló sztrájkok és tiltakozások miatt.

Az orvosok az új szabályozás ellen tiltakoznak Hetek óta vitatkoznak az orvosszövetségek a jelenlegi javadalmazási rendszerről, amelyet sok orvos igazságtalannak talál. Az orvosokkal és az egészségbiztosító társaságokkal folytatott válságtalálkozót követően Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter bejelentette, hogy eltörli a háziorvosok díjazásának jelenlegi felső határát. A sapka azt jelentette, hogy sok orvos gyakran ingyen dolgozott, miután kimerítette a költségvetését. Lauterbach azonban csak a háziorvosi felső határt akarja eltörölni. Továbbra is meg kell határozni a felső határokat a szakorvosok számára. Ez most fogorvosokat, kardiológusokat, szemészeket és más egészségügyi szakembereket vihet a barikádokra.

A pilóták is sztrájkra készülnek

A Cockpit (VC) pilóták szakszervezete és a Lufthansa leányvállalata, a Discover közötti tárgyalásokon sem látszik megállapodás. A szakszervezet már tavaly egy figyelmeztető sztrájkkal blokkolta a repülőtereket. A januári tárgyalások előrehaladása nélkül további sztrájkok várhatóak.

A postások a munkahelyüket féltik

Tavaly több ezer postás már tüntetett Berlinben, mert a szövetségi kormány a postatörvény módosítását tervezi. A postának jelenleg munkanapokon kellene kézbesítenie, de ez nem mindig lehetséges, amint azt a Szövetségi Hálózati Ügynökséghez intézett egyre növekvő panaszok mutatják.

A kukások is sztrájkba léphetnek 2024-ben

A szövetségi és önkormányzati közszolgáltatások több mint kétmillió alkalmazottja, köztük a közműcégek alkalmazottai, de a hulladékszállításban, -feldolgozásban foglalkoztatottak is új kollektív szerződések megkötésére törekszenek idén. Tavaly már több figyelmeztető sztrájkot tartottak a német városokban, s ezek az idei évben is folytatódhatnak.