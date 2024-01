87 éves nénit gyilkolt meg egy kidőlt fa

Mi, magyarok igazán hálásak lehetünk a Kárpát-medencéért. Az országunkat övező hegyek és a nagy pusztaság megóv bennünket a kegyetlenebb természeti katasztrófáktól: nálunk nincsenek nagyobb árvizek, hurrikánok, földrengések és monszunok, és nem kell örökös harcot vívnunk az időjárással. Hálánk csak fokozódik, ha megnézzük, hogy más országokban milyen nagy tragédiákhoz vezethetnek a természeti katasztrófák. Az Egyesült Királyság északi részén nemrégiben hatalmas viharok voltak és árvíz, melyben rengetegen vesztették el otthonukat, és néhányan el is hunytak. Most ismét szörnyű csapással néznek szembe a brit szigetek, most ugyanis heves széllökések tartják sokkban az embereket.

Hiába rohantak a mentősök, nem tudtak segíteni / Fotó: Unsplash

Javában tombol az Egyesült Királyságban a Henk vihar, amelynek keretei között akár 152 km/órás széllökéseket szenvednek a helyiek. Sokan máris elvesztették az otthonukat, az embereknek menekülniük kell, mert bizonyos településeken nagyon veszélyes most élni. Egy 87 éves néni beült a kocsijába, hogy útnak induljon, sajnos azonban a nagy szél kicsavart egy fát és az útra esett. A kidőlt fa két autót is kilapított, az egyik üres volt, a másikban pedig a néni tartózkodott. A hatóság emberei rohantak, de a hölgy életét már nem lehetett megmenteni, agyon nyomta a fa - írja a Mirror.