Befürödtél a Black Friday-akcióval? Elkapkodtad a karácsonyi vásárlást? Így kaphatod vissza a pénzedet!

1. Ha nem jó a méret

Ha üzletben vásárolunk egy terméket, és valamiért nem felel meg nekünk, például nem tetszik vagy nem megfelelő a mérete, a kereskedő nem köteles visszavenni az árut. Az elállási jogunkat csak az internetes vásárlásoknál gyakorolhatjuk, mivel ilyenkor nincs lehetőségünk kipróbálni vagy közvetlenül megtekinteni a terméket.

2. Kicsúszunk a határidőből

A gyakorlat szerint az üzletek rugalmasan állnak az ilyen helyzetekhez, legtöbbször 15 napon belül kicserélhetjük a terméket vagy akár elállhatunk a vásárlástól. Főleg az ünnepek idején gyakori, hogy meghosszabbítják a szabályzatban meghatározott csereidőt, így karácsony után még néhány napig lehetőség van a termékek visszaváltására.

3. Pénz helyett utalvány

Még a vásárlás előtt érdeklődjünk arról, hogy levásárolhatjuk-e a termék árát, vagy visszatérítik a teljes vételárat. Ha csak vásárlási utalványt kínálnak fel, érdemes rákérdezni annak érvényességi idejére is. Általában fél év, de van ahol akár három évig is felhasználható.

4. Kivéve, ha akciós!

Vigyázzunk az akciós termékekkel, előfordulhat, hogy a cseréből kizárják ezeket, vagy a cserére kevesebb idő áll rendelkezésre. Sőt, az üzletek dönthetnek úgy, hogy higiéniai okokból egyes termékeket, például fehérneműket, kozmetikumokat, egyedileg készített termékeket nem vihetjük vissza, ezek nem cserélhetők másra.

5. Sérült a csomagolás

Általános szabály, hogy a terméket sértetlen csomagolásban, címkékkel együtt vihetjük vissza az üzletbe. Ha megsérült a csomagolás, vagy már nincs meg, csak a kereskedő jóindulatán múlik, hogy visszaveszi-e a terméket.

6. Nincs meg a blokk

Visszavételkor az egyik legfontosabb a blokk megléte. Ha esetleg nem találjuk, sok helyen elfogadják a bankkártyás fizetési bizonylatot is a vásárlás igazolására. Megoldás lehet az is, ha például az ajándék ruhán rajta van az árucímke, vagy megvan a cipő doboza, amelyről a pénztárnál leolvashatják a temékazonosító kódot. A blokkot helyettesítheti a lepecsételt jótállási jegy is.