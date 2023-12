"Utálom a drogokat" - mondta a 60 kilónyi heroinnal elfogott magyar pilóta

Mint arról a Bors is beszámolt, bombaként robbant a hír, miszerint soha nem látott heroinszállítmányt kapcsoltak le az ír zsaruk Dublinban. A 60 kiló, 8 millió euró, azaz közel 3 milliárd forintnyi összértékű kábítószert egy Cessna fedélzetén találták meg, két magyar férfivel a repülőn.

N. Zoltán leszögezte: sosem drogozott, utálja a kábítószert Fotó: Pexels (illusztráció)

A gépet a korábbi vadászpilóta-legenda, a nyugdíjas N. Zoltán vezette. A 62 éves férfi teljesen ledöbbent, mikor lekapcsolták őket, ugyanis vallomásában állította:

ő mit sem tudott a háta mögé pakolt gigászi mennyiségű drogról, míg A. Ignác ugyan beismerte, hogy pontosan tudta, mit csempésznek, de nem szabad akaratából tette:

- Azért vállaltam el, mert kényszerítettek, nem pedig azért, mert akartam. A családom biztonsága volt a tét - mondta a férfi. Lehetséges, hogy A. Ignác arra utalt, hogy

a drogot az az Írország-szerte rettegett és híres kartell terjesztette, akit az egész országot ellátja kábítószerrel, és a nemzetközi bűnüldöző szervek listáján is előkelő helyen szerepel.

N. Zoltán viszont azt is leszögezte: nemhogy a drogról nem tudott, de egyenesen rühelli a kábítószert.

Nem volt szó kábítószerről, nekem azt mondták, hogy a rakomány egy speciális fém, vagy mikrochipek készítésére szolgáló anyag. Soha nem használtam kábítószert, utálom a drogokat

- szögezte le a bíróságon a The Journal szerint. Korábban a férfit ismerők is azt mondták: biztosak benne, hogy Zoltán nem volt benne a drogügyben, és vélhetően fogalma sem volt róla, hogy mit is szállít valójában.

A két férfit azonban egyelőre letartóztatták, Dublinban, a rácsok mögött várnak sorsukra. Óvadékért egyikük sem folyamodott, azonban mind a ketten kérvényezték a költségmentességet, amit a helyi ügyészség is helyben hagyott.