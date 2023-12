Szívmelengető karácsonyi fotók: ragyog a boldogságtól az SMA-s Zsombi

Az SMA-val küzdő kis Zsombit úgy ismerhetjük, mint egy igazi harcost, aki nap mint nap azért küzd, hogy egy nap teljes életet élhessen. Most, az ünnepek közeledtével azonban mint minden egészséges társa, családjával ünnepel.

Fotó: Facebook

Idén ráadásul Zsombiékkal már a húga is együtt karácsonyozhat, hiszen a fiúnak született egy kistestvére. A család most egy karácsonyi fotózáson vett részt az ünnepek előtt, amelyről az édesanya meg is osztott néhány fotót közösségi oldalán.

A karácsonyunk ezúttal már négyesben (persze Békával kiegészülve ötösben)! Ez úton kívánunk nektek, kedves követőink boldog karácsonyt!

- írta az aranyos családi fotók mellé az édesanya.