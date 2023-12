"Nem tudták elengedni őt, ezért ragadt itt" – szellemeket fotóztak a tapolcai vonatbaleset helyszínén

Egy roppant furcsa kép kering a közösségi médiában, amelyet egy évekkel ezelőtti tragédia helyszínén készítettek. A fotón tisztán kivehetően két áttetsző alak rajzolódik ki. Az internetezők szerint 2022-es tapolcai vonatbalesetben elhunyt fiatalok szelleme látható a képen.

A sétáló szellem mögött egy háttérben ülő alak is kivehető Fotó: Facebook

Ahogy arról lapunk évekkel korábban beszámolt, a szörnyű baleset 2022. január 1-jén 9 óra 50 perc körül történt Tapolca közigazgatási területén, a 7345-ös számú úton. A megrázó eset idején négy fiatal vesztette életét, ugyanis a tilos jelzés ellenére áthajtottak a vasúti átkelőben a sínekre. Az éppen érkező szerelvény legalább 60 méteren keresztül tolta magával az autót.

Az ütközésben összeroncsolódott autó Tapolca közelében 2022. január 1-jén Fotó: MTI/Varga György

Mint az a fiatalokról kiderült, valamennyien éltanulók, és közülük többen kiváló sportolók is voltak. Az autóban egy testvérpár is ült, Zoltán és Dóra. A testvéreket végül egymás mellé temették és a búcsúztatásukon hatalmas tömeg gyűlt össze. A gyászmisén azok a mentősök is ott voltak, akik kiemelték a fiatalok holttestét a roncsokból.

Az internetezők szerint a testvérpár szelleme látható a képen Fotó: Bors

Egy paranormális jelenségekkel foglalkozó Facebook-csoportba került fel a kép, amely hatalmas visszhangot váltott ki az internetezők körében. A fényképet készítő hölgy csak a tájat szerette volna lefotózni, ám valami mást is megörökített.

A képen az látszik, hogy ez még a vasúti sín túloldalán készült, nem egészen ott, ahol a baleset történt, és nem is ott, ahova végül az autó sodródott, de pár száz méteres közelében.

– részletezte az egyik kommentelő.

"Ez a fotó bizonyíték a kételkedőknek, hogy szellemek léteznek. Van egy ikertesója is a kislánynak, nem tudták elengedni őt, ezért is ragadt itt... Talán nincs egyedül, öten ültek azon a végzetes reggelen a kocsiban, négyen meghaltak és egy túlélte" – írja egy másik hozzászóló.

Az elhunyt lány nagyon hasonlít erre a női alakra. Nekem nyitva a harmadik szemem és nagyon spirituális vagyok, és amint megláttam ezt a képet, furcsa energiát érzetem

– jegyezte meg egy másik felhasználó.