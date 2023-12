Sokmilliós csalással vádolják az Amnesty igazgató testvérét

Egy nem létező érmegyűjtőre hivatkozva, egy afrikai céget is felhasználva károsított meg a vád szerint számtalan sértettet összesen hetvenmillió forinttal az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére, Vig Mór – tudta meg a Mandiner. A sok száz milliós számlagyár irányításával is meggyanúsított exügyvéd ráadásul a csalásokat egy nemzetközi körözés alatt álló bűnöző segítségével követhette el.

A bűnszövetségben végrehajtott csalási ügyben az információk szerint Vignek volt két bűntársa, egyikük büntetett előéletű, aki jelenleg is szökésben van. A bűnügy szálai egészen 2018 szeptemberéig nyúlnak vissza, onnantól kezdve több mint fél éven keresztül Vig és két barátja szervezetten, 32 sértettet tévesztett és károsított meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni. A vád szerint az egyik vádlott, a Ghánában otthonosan mozgó, jelenleg nemzetközi körözés alatt álló M. Márk egy barátja segítségével jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusítást folytató cég vevői adatbázisát, majd álnéven, egy kitalált történettel telefonon felhívta a vevőket.

Nekik azt mondta, hogy egy, a valóságban nem létező külföldi befektető érmegyűjteményeket kíván vásárolni, azok valódi értékén felül, több tízmillió forintért. M. Márk emellett azt állította, hogy csak úgy lehet ehhez a haszonhoz hozzájutni, ha reklámszerződést kötnek egy ghánai céggel, és az érmekollekciók vételárának tíz százalékát előre kifizetik. A Ghánában élő férfinak valóban volt egy ghánai cége, amellyel a sértettel szerződtek, és a kért összegeket a trió másik két tagjának, akik közül az egyik Vig Mór volt, kifizették. A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott ilyen csalárd módon, illetve további 16 millió forintot is megkíséreltek megszerezni.

A trió az ügyvédi irodába invitálta a sértetteket, az ügyvédi közreműködés pedig az ügyletek jogszerűségének a látszatát erősítette. A megtévesztettek ráadásul kaptak egy valótlan tartalmú vételi szándéknyilatkozatot, illetve később megkapták a valótlan adásvételi szerződést is.

Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, amit a jogász pár órával a szerződések megkötését követően az irodájához közel eső ATM-automatából fel is vett.

A csalásokkal szerzett pénzt a vádlottak megosztották, ezzel párhuzamosan a kifizetések „késedelme” miatt a sértetteket különböző indokokkal hitegették.

Az ügyvéd a későbbiekben közel 27 millió forint kárt megtérített – áll a vádiratban, amely azt is tartalmazza, hogy Vig Mórékkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabására tettek indítványt.

A praxisától eltiltott ügyvéd nem ismeretlen a hatóságok előtt. Mint a Magyar Nemzet megírta, Vig Mórt megközelítőleg negyvenrendbeli csalással is vádolják, a bírósági eljárásban februárban egy nem jogerős döntés is született: az exügyvédet két év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették.

A nyilvános adatok szerint cégeltüntetésben is jártas Vig Mór. A praxistól eltiltott jogászt a napokban tartóztatta le a bíróság, mert a gyanú szerint több száz milliós számlagyárat üzemeltetett, de a férfi korábban egy nagy csalássorozatban is részt vett. Érdekes ellentmondás, hogy Vig Mór testvére, Vig Dávid eközben jó ideje harcos jogvédőként vezeti a Soros-hálózathoz sorolható Amnesty International Magyarországot.

Összesen másfél tucatnyi cégben volt vagy van jelenleg is érdekeltsége Vig Mórnak – a gyanú szerint sok száz milliós számlagyárat működtető ügyvédnek – a nyilvános cégadatok szerint. A vállalkozások közül azonban kilenc már a felszámolás vagy a kényszertörlés sorsára jutott. Csupán néhány példa: az M & M 2000 Bt.-t az ezredfordulón hozták létre, Vig 2014-ben lett kültag, majd 2019 és 2020, két veszteséges év után lehúzták a rolót. Pár év alatt földbe állt a Királyhágó-Immo Kft. is, amelyet Vig 2020-ban alapított és mindössze két évre rá már kényszertörlés hatálya alá került. Az On Ad Production Kft.-ben ugyan csak ügyvezetőként volt jelen Vig, a cég ellen azonban fennállása alatt 16 végrehajtást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), és miután a jogász 2022 elején átadta az ügyvezetői széket másnak, pár hónap múlva megszűnt a társaság.

Zakatolt a számlagyár

A praxisától eltiltott ügyvéd, Vig Mór neve – mint már utaltunk rá – egy minapi látványos rajtaütés miatt vált ismertté. A NAV múlt szerdán – név említése nélkül – számolt be arról, hogy a bíróság letartóztatott egy praxisától eltiltott budapesti ügyvédet. A jogász olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat. A NAV emberei 33 fővárosi helyszínen kutattak és – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve – dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint nem kis mennyiségben készpénzt foglaltak le. Nem sokkal később kiderült, hogy az eltiltott ügyvéd Vig Mór. Akinek nem ez az egyetlen ügye, a jogász ugyanis megközelítőleg negyvenrendbeli csalás miatt áll bíróság előtt.

A Soros-kapcsolat

Ilyen előzmények után nem mellékes, hogy Vig Mór testvére, Vig Dávid vezeti igazgatóként az Amnesty International Magyarországot. Vig Dávid a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, korábban dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál, ahogy öt évig, 2011 és 2016 között Soros György alapítványánál, az Open Society Foundationsnél is.

Két testvér, egy cég

A napokban kirobbant botrány akár komolyabb terhet is jelenthet számára, ugyanis részben a testvérével, Vig Mórral közös cégük kapcsán büntetőjogi intézkedést foganatosítottak 2023. november 27-i hatállyal. A Tűzfalcsoport cikke szerint a Help-Me Bt.-ben kültagként tulajdonos a konkrét büntetőjogi intézkedés alá vont Vig Mór, és úgyszintén kültagként tulajdonos Vig Dávid is.