Ritka betegségben szenved a kisfiú: a legtöbb ételtől agykárosodást szenvedhet

Rendkívül ritka betegségben szenved egy iskolás fiú. Az állapota miatt szinte semennyi fehérjét sem tud enni.

Fotó: Twitter

A hétéves Zac Lee soha nem evett a karácsonyi vacsorára pulykát, mert az agykárosodást okozhatna nála. Zac fenilketonuriában szenved, ami azt jelenti, hogy szervezete nem tudja lebontani a fenilalanin aminosavat. Ha húst vagy sajtot eszik, vagy bármit, amiben soki a fehérje, az mérgező szintig halmozódik fel a szervezetében.

Ha ez megtörténik, helyrehozhatatlan agykárosodást okozhat a fiúnál.

Ezért extrémen alacsony fehérjetartalmú diétát követ Zac - írja a The Sun. A legtöbb gyerekkel ellentétben azonban Zac szereti a zöldségeket, és rengeteget meg is eszik belőlük. A karácsonyi menü is egy hatalmas tányér zöldség, amit a fiú mind meg is eszik.

A 36 éves anya, Leanne Summerskill így nyilatkozott:

Az évnek ez az időszaka nehéz, hiszen minden az ételekről szól, ő pedig sok mindent nem ehet meg, amit a társai igen

- fogalmazott a Keighley-ben élő anya.