Hat ember életét mentették meg az orosházi zsaruk karácsony első perceiben

Hatalmas szerencse, hogy december 25-én, 0 óra 15 perc körül az Orosházi Rendőrkapitányság két körzeti megbízottja, Klement Tamás rendőr zászlós és Szöllősi Péter rendőr főtörzsőrmester épp Tótkomlós felől Kardoskút felé tartott, így észrevehették, hogy az úttól távolabb egy tanya melléképülete lángol. a szél már épp a nagyjából öt méterre fekvő lakóépület felé fújta a parazsat, amikor odaérkeztek. A tűzből a házban lakó hat ember, köztük két tizenéves gyermek semmit sem vett észre: mind mélyen aludtak, csak a rendőrök kiabálására riadtak fel, és jöttek ki a házból. A férfiak két gázpalackot is kihoztak. A rendőrök hívására az orosházi hivatásos tűzoltók is rövid időn belül kiértek és megkezdték az oltást. A segítség tehát időben érkezett, így szerencsére senkinek nem esett baja – számolt be az esetről a Police.hu oldala.