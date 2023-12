Ők menthették meg egy idős néni életét Óbudán

Budapest III. kerületében, még december 10-én egy szokatlan helyzetben kellett intézkednie az Őrszem járőr párosának a Kenyeres utcában. A járőrök lakossági bejelentés kapcsán egy szabálytalanul parkoló járművel foglalkoztak. Az esemény során azonban egy idős nő életét menthették meg, gyors reakcióval és emberi érzékenységgel.

Azonnal intézkedtek Fotó: Budai Közterület Felügyelet Facebook oldala

Azonnal cselekedtek

A járőrök észrevettek egy villanyoszlopnak támaszkodó, rosszul lett idős hölgyet. A nő szédülést és mellkasi fájdalmat érzett, és egyértelmű volt, hogy sürgős orvosi segítségre van szüksége. Az Őrszem járőrök azonnal cselekedtek, értesítették a mentőket, és addig is gondoskodtak a gyengélkedő hölgyről.

A rendkívüli helyzetben a Budai Közterület Felügyelet (BKF) szolgálati autójába ültették a hölgyet, biztosítva számára a szükséges meleget és kényelmet. A mentősök megérkezése után azonnal elkezdték az elsődleges vizsgálatokat, majd a hölgyet kórházba szállították további ellátásra.

Fontos az odafigyelés

Az eset rávilágít arra, milyen fontos, hogy karácsonykor és az év bármely szakaszában is figyeljünk egymásra. Az Őrszem járőrök példamutatóan cselekedtek, és az emberi élet megmentése mellett emlékeztetnek bennünket arra, hogy az apróbb odafigyelések és az embertársaink iránti figyelem fontosabb, mint valaha. A karácsony időszaka arra is alkalmas, hogy az emberek összetartsanak, és azokon is segítsenek, akik körülöttük vannak.

Az esetből levonható tanulság: az emberség és a segítőkészség sosem ismer szezont vagy ünnepnapot. Ebben a karácsonyi időszakban különösen fontos, hogy mindannyian észrevegyük egymásban a szükséget, és ahol csak tudunk, nyújtsunk segítő kezet. Az Őrszem járőrök példája arra emlékeztet minket, hogy egy kis figyelem és empátia képes megváltoztatni valakinek az életét – akár egy hideg decemberi napon is.

Az eset kapcsán megkerestük a mentőket is, akik a következőket válaszolták:"A helyszínről egy idős nőt további megfigyelés és vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba."