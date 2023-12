Azt hitték, csak jön a foga, ezért nyűgös a babájuk: valóra vált a szülők legrosszabb rémálma

Egy anyukának valóra vált a legrosszabb rémálma, miután nyolc hónapos babájánál rákot diagnosztizáltak.

Fotó: Pixabay

A 33 éves Ashley Beauregard elmondta, hogy fia, Aiden nyűgös volt, és néhány egyéb tünetet is tapasztalt a fiún, így orvoshoz vitte. A kicsiről kiderült, hogy akut limfoid leukémiában szenvedett – egy ritka típusú vér és csontvelő rákban – amelyet 2022 márciusában diagnosztizáltak nála. A most kétéves Aiden jelenleg jobban van a kezelések után, de az orvosok arra figyelmeztették a szülőket, hogy a genetikai mutációja miatt nagy valószínűséggel visszaeshet majd a betegségbe.

Most az édesanyja megszólalt, és megosztotta a fia által tapasztalt tüneteket, hátha másnak is segít ezzel.

Aiden beteg volt, köhögött, és elindult nála a fogzás. Utána sápadttá vált, így felhívtam a gyerekorvost, és másnapra kaptunk időpontot. Az ottani vizsgálatok azt mutatták, hogy a hemoglobinja rendkívül alacsony volt, és azt mondták, vigyük el a sürgősségire

– emlékezett vissza Ashley, aki szerint ott teljes vérképet néztek a gyereknél, és már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy leukémiája van.

Az élet, ahogy addig ismertem, véget ért. Rettenetes félelmet éreztem.

Az orvosok elmagyarázták a szülőknek, hogy a leukémia egy még ritkább típusával küzd a gyerek, mivel genetikai mutációt rejt magában. Azt is elmagyarázták, hogy korábbi tünetei – elsősorban az elhúzódó rosszullét, sápadtság, valamint a nyűgösség és ingerlékenység mind figyelmeztető jelek voltak.

236 napot töltöttek kórházban, amíg Aiden a rákkal küzdött, ezalatt többször is visszaesett. Egy csontvelő-átültetésen is átesett, de ez is sikertelennek bizonyult, mivel most a szervezete megtámadta a donor által kapott csontvelőt. Erre most erős gyógyszereket szed a gyermek, és a javulás jeleit mutatja.

Az első évben a családi életünk fenekestül felfordult. A férjem vigyázott a 4 éves gyerekünkre, amíg én a kórházban voltam Aiden mellett. Ez az egész szörnyűség ráébresztett, hogy az életben minden pillanat számít. Aidenre pedig rendkívül büszke vagyok, amiért ilyen kitartóan küzd, pedig tudom, hogy pokoli nehéz neki. Ennek ellenére is mosolygós gyerek

- magyarázta az anya a The Sunnak.