Miért túloznak a pecások? - Profi horgászok válaszolnak

Minden pecás találkozott már a parton olyan horgásszal, aki boldogan újságolja, milyen kapitális halat sikerült a partra húznia, ám amikor megpillantjuk a barát vagy a szomszéd halát, bizony csalódnunk kell, mert sokszor még a fele súlyát sem éri el annak, mint amit a megfogója állít. De miért van az, hogy ennyire nem tudjuk megtippelni a hal súlyát? Erre a kérdésre kerestük a választ négy profi horgásszal.

Bizonyítani akar

A harcsahorgászoknál a centi számít Fotó: Bors

– Harcsahorgászként nálunk elsősorban a centi számít, és nehézkes is megmérni egy két méter fölötti bajszos súlyát, mert megsínyli a hal. Ettől függetlenül én is tapasztalom ezt. Egy történetet szeretnék elmesélni ezzel kapcsolatban, ami szerintem jól érzékelteti, mi zajlik ilyenkor egy horgász fejében, amikor felfele saccol – nyilatkozta lapunknak Katona József harcsahorgász.

„Egész nap gubbaszt a horgász a parton, a kapásjelzők mozdulatlanok. Gondolatai cikáznak, ez a tizedik betli. Lassan irány haza, megint felsülve, trófea nélkül. A fülébe cseng a felesége szokásos mondata: »volt valami?« Semmi – hősünk halkan válaszol. És jön is a kontra. »Ezért érdemes volt elmenni! Annyi más dolgot is csinálhattál volna itthon.« Szuggerálja a kapásjelzőt. Egyszer csak a fék megszólal, hősünk azonnal kezébe veszi a botot. Minden értelmet nyert, minden a helyére került. Újra a nyeregben érzi magát! Lágy a bot, hosszú a küzdelem. Majd lassan partra kerül a három kiló körüli ponty. A szomszéd segít szákolni. Mekkora? – kérdezi. Öt kiló – válaszolja büszkén a horgász. Megmérjük? – teszi fel a kérdést a segítő. Felesleges! Sok ilyet fogtam már, meg tudom ítélni – mondja határozottan, majd egy fotó után vissza is engedi a halat. Hősünk lassan pakol, a nyertesek magabiztosságával. És azon morfondírozik, lehet, hogy hat kilónál is nagyobb volt az a ponty.”

Lájkokra hajt

Jakubecz Kálmán a szerint a letöbb pecás a csúcsokat szeretné halmozni Fotó: Bors

A Facebookra, Instagramra feltöltött fotó akkor kap sok lájkot, ha nagy a hal. Ilyenkor özönlenek a gratulációk, mert a legtöbb pecás a csúcsokat halmozza. Minél nagyobbat szeretne fogni. Ha pedig nem sikerül, akkor feltuningolja a fotót.

Elég gyakori az olyan kép, ahol a pecás beletolja a kamerába a halat, hogy az minél nagyobbnak tűnjön. Sajnos ezzel az a baj, hogy nemcsak a követőit, hanem sokszor magát is átveri, hiszen ha sokszor mondogatja, nagy, akkor előbb utóbb maga is elhiszi, hogy kapitális példány akadt a horgára. Én az a horgász vagyok, aki a kicsi halnak is tud örülni, mert sokszor annak is nagy értéke van, különösen akkor, ha nem bővelkedik kapásban az a nap – mondta lapunknak Jakubecz Kálmán versenyhorgász.

Régen fogott halat

Szalma József is néha rosszul saccol Fotó: Bors

– Nálam akkor fordul elő ez, ha nagyon rég fogtam halat. A téli időszakban kevesebbet járok el pecázni, így ritkábban is vagyok eredményes. Tavasszal, amikor beindul a szezon, és megfogom az első pontyomat, akkor bizony én is sokkal nagyobbnak tippelem, mint amit a mérleg valójában mutat. Ennek két oka is van.

Egyrészt rég volt a kezemben hal, ezáltal nincs még viszonyítási alapom, másrészt pedig annyira örülök a megfogott halnak, hogy nagyobbnak is akarom látni. Szerintem az utóbbi okozza azt, hogy a legtöbb pecás többet mond a valós súlynál

– fogalmazott a Borsnak Szalma József, az egyik legnagyobb brit márka teszthorgásza.

Nagy a nyomás

Szabó Rebeka szerint sokan hajszolják a kapitális példányokat Fotó: Bors

– A vízparton töltött napok alatt a siker hajszolása és a minél nagyobb hal megfogása komoly lélektani hatást gyakorol a horgászokra. Ilyenkor minden pillanat felerősödik, és egy-egy fárasztás során az adrenalinlöket akkora, hogy az ideiglenes ellenfelünket gigászivá tudjuk avanzsálni, ilyenkor általában meglepődve kémleljük, hogy ez bizony nem is akkora, mint aminek gondoltuk.

Minél többet horgászik az ember, annál jobban eltűnnek ezek a jó értelemben vett hirtelen nagyzolások, és rutinszerűvé válik a halak méretének megbecsülése

– állítja Szabó Rebeka, a világ egyik legnagyobb horgászmárkájának az egyetlen magyar női teszthorgásza.