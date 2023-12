Az anyuka, az apuka és 7 éves gyermekük is meghalt a karácsonyi balesetben

Felfoghatatlan tragédia sokkolta az országot december 23-án, amikor a 81-es főúton, Bakonysárkány közelében egy személyautó egy betonszállítóval karambolozott. A becsapódás erejét jól mutatja, hogy az autó utastere teljesen összelapult. A járműben hárman utaztak, egy középkorú pár és egy hétéves kisfiú, akiknek esélyük sem volt a túlélésre, mind a hárman a helyszínen elhunytak. A női áldozat, az édesanya testvére a baleset másnapján, szenteste délutánján üzent ismerőseinek.

Rokonaik és barátaik gyászolják a balesetben elhunyt családot Fotó: Pixabay

Bibliát olvas, szakmát és nyelvet tanul Zoltán, a váci börtön egyik fogvatartottja. A férfi állítása szerint megbánta bűneit, mindössze annyi a vágya, hogy újra szerető család vegye körül. A Bors egy fogvatartottal és az intézmény lelkészével beszélgetett karácsony előtt, többek között arról, hogy hogyan telnek az ünnepek a rácsok mögött.

Zoltán békére talált a hit által. Fotó: Bánkúti Sándor

Melániát ittas sofőr vitte a halálba, majd magára hagyta. Édesanyja első karácsonyát tölti lánya nélküle. A vigasztalhatatlan asszony a Borsnak mesélt az benne kavargó érzésekről, a felfoghatatlan veszteségről, ami őt érte. Bevallása szerint élete legpokolibb ünnepe elé néz ő és családja.

Egy héten többször is kijárnak a sírhoz Fotó: Bors

A három gyerekes családnak mindene odalett egy tűzben. Az anyuka megsérült miközben gyerekeit mentette a lángokból, majd a férje munka nélkül maradt. Bár a karácsonyt már együtt tölthették, most újabb csapással kell megküzdeniük. Nem elég, hogy az otthonukat elvesztették Kollárcsikék és a családfenntartó apukát kirúgták, ezek után szembesültek azzal, hogy a biztosítójuk nem akar nekik fizetni, majd újabb csapásként még azt is megtudták, hogy egykori házuk alapja is olyan károsodást szenvedett, hogy azt el kell bontaniuk.

A hős édesanya 3 gyermekük életét mentette meg Fotó: Kollárcsik József

Szokásosan indult december 11-én a hétfő reggel a 7 gyermekes Ivók családban, amikor az anyuka olyan telefonhívást kapott, amit soha nem akar senki. A férje tudata vele, hogy baj történt: „Szívem, balesetünk volt”, a háttérből pedig a 9 éves Petra hangja hallatszott, aki sírva szólongatta édesapját. Ibolya azonnal autóba ült az 5 kisebb gyerkőccel és rohant a baleset helyszínére, ahol férjét épp az autóroncsból próbálták kivágni, két gyermeke pedig már a mentőben ült. Minden borzalom ellenére mindenki jól van és együtt tölthette a család a karácsonyt.