A szegénység miatt gúnyolták az iskolában Jázmint, most nagy fordulatot vett az élete

Debrecentől néhány kilométerre egy icipici házban él egy édesanya és 13 éves kislánya Jázmin. Nagyon szegények. A kislányt osztálytársai bántották, kigúnyolták, és kiközösítették, mert nehéz körülmények között éltek. Nem járt menő ruhákban, és aprócska házukban még fürdőszoba sem volt. Egy hősugárzóval fűtöttek, amit csak időnként tudtak bekapcsolni, mivel a villanyórájuk feltöltős volt, és spórolni kellett. Fáztak. A nehéz körülmények ellenére hatalmas szeretetben élnek.

Jázmin élete hatalmas fordulatot vett. Igazi otthont varázsolnak régi kis házukból. Fotó: Tündérkör Alapítvány



Életük mára pozitív fordulatot vett. Megkeresték Paár Petit, a Tik-Tok jótevőjét, aki készített róluk egy kis filmet, és kezébe vette a család sorsát. A kezdeményezéshez csatlakozott a debreceni Tündérkör Alapítvány is aki megvalósítja a lehetetlent: újjá építik Jázminék otthonát.

Peti jött, forgatott Jázminékkal egy videót és utána ránk bízta, hogy legyünk az ügy kezelői, mert a családnak még bankszámlája sem volt. A Tündérkör szeretne minél több gyermeken segíteni, mert fáj a múlt. Tudom milyen érzés gyermekként éhezni.

-mondta Tóth Zs. Ferenc, a Tündérkör Alapítvány megálmodója és vezetője, aki célul tűzte ki, hogy újjá varázsolják Jázminék otthonát. A gyűjtés első napjaiban rengeteg tűzifa és tárgyi adomány érkezett a család részére. Az alapítvány már régóta együtt dolgozik egy építési céggel, aki vállalta, hogy a házat ingyen újjá varázsolják. A kezdeményezéshez nagyon sokan csatlakoztak. Volt aki a nyílászárók gyártását vállalta, míg mások a bútorok elkészítését.

Az aprócska 21 négyzetméteres ház, sajnos nem bővíthető, de galériával a duplájára növelhető a hasznos alapterület. Új nyílászárók lesznek beépítve, és új tető kerül rá. Természetesen a villanyvezetékeket is újra cserélik, és a házban már fürdőszoba is lesz.

-mondja Ferenc, aki úgy tervezi, hogy a kivitelezést még ebben az évben el tudják kezdeni.

A Tündérkör Alapítvány az iskolával is felvette a kapcsolatot, hogy segítsenek a kislány beilleszkedésben. Megvalósult Jázmin álma is: szakadt farmert kapott, és más, divatos ruhákat, sőt, most már egy kiskutyája is van. Látva ezt a változást az osztálytársai is elfogadták, már barátkoznak vele.

Természetesen miután elkészül a ház és beköltözhetnek sem veszi le a kezét a Tündérkör a családról. Oda fognak figyelni rájuk és segítenek benne, hogy önfenntartóvá váljanak. Mert csak így van rá lehetőségük, hogy hosszú távon is boldoguljanak az életben.

Az édesanya nagyon elesett, de nagyon együttműködő. A támogató kéz tanácsait elfogadja, és próbál a jó úton maradni. Már munkája is van.

-meséli lelkesen az alapítvány vezetője, aki segíteni fog Jázminéknak beköltözés után is, hogy utána majd egyedül is boldogulni tudjanak az életben.