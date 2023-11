Hónapokig készült titokban: sírva fakadt a násznép, amikor megszólalt a vőlegény - Videó!

Szem nem maradt szárazon azon a kaliforniai esküvőn, amely során a férj egy pohárköszöntő keretében árulta el, hogy hónapokon keresztül magán nyelvórákat vett, és folyamatosan gyakorolta a dél-koreai nyelvet, hogy megértethesse magát a felesége családjával. Szerelme ugyanis bár már Amerikában él és dolgozik, a családtagjai mindannyian ázsiaiak. Ő is meglepődött, amikor a férje az anyanyelvén szólalt meg az esküvőjükön. A megható gesztusról egy videó futótűzként terjed az interneten, és már több millióan kedvelték.

Az esküvőn derült csak ki a férj féltve őrzött titka /Fotó: Unsplash.com

Ben Carpenter igazán szereti a feleségét, ezért különleges ajándékot szánt neki a legboldogabb napjukra. Úgy döntött ugyanis, hogy leküzdi a közte és a szíve választottjának családja közötti kulturális különbségeket, és megtanul koreaiul. A felesége, Sohee erről semmit sem tudott. A Mirror számolt be róla, hogy az edzőként dolgozó férfi magánórákat vett, és éjszaka felesége elől is takarta a telefonját, amikor éppen koreai leckéket gyakorolt.

Az esküvő estéjén aztán kiállt a tömeg elé, és több percen keresztül koreaiul is megköszönte a vendégeknek, hogy több ezer kilométert utaztak, hogy eljöjjenek a lagzijukra, és azt is, hogy befogadták őt a családjukba a külföldi származása ellenére. A koreai monológ után mindenki sírt, a feleség is, az após és az anyós is, és maga Ben szemében is könnycseppek csillogtak. A megható pillanatokról egy videót is feltöltött az Instagram-oldalára Ben, ezt itt tudjátok megtekinteni: