Fontos bejelentést tett Dömötör Csaba - "Szerintünk nincs rendben"

A mai bizottsági meghallgatáson Rogán Antal - kérdésekre válaszolva - beszélt arról, hogy a szuverenitási törvényjavaslatra a baloldalhoz guruló dollárok miatt van szükség, ugyanis a külföldi pénzekből próbálták meg a magyar választásokat befolyásolni, ezt pedig meg kell akadályozni.

Most Dömötör Csaba is megszólalt az üggyel kapcsolatban, és elmondta, hogy szerintük elfogadhatatlan a balliberális pártok külföldi finanszírozása, erről azonban a magyar emberek véleményét is meg szeretnék kérdezni.