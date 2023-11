"A halála elpusztított minket" – csak úszni szeretett volna egyet az életvidám kislány

Romokban hever a családja annak a kislánynak, aki egy medencében kaphatta el a gyilkos kórt. Noha rosszul érezte magát, arra senki sem számított, hogy ekkora a baj. Mára kiderült, mi végzett a gyermekkel. Az orvosok ma már tudják: valószínűleg semmit sem tehettek volna érte. A tízéves, kolumbiai Stefanía Villamizar González egy Santa Marta-i nyaralás során kezdett lett rosszul. Fájt a füle, belázasodott, hányt. Az orvosok akkor fülfertőzésre gyanakodtak, ezzel is kezelték – látszólag sikerrel. A gyermek jobban lett, mielőtt rohamosan romlani kezdett volna az állapota. Amikor hazatértek a vakációról Bucaramangába, mindenki azt hitte, hogy a kis Stefanía már épp kifelé lábal a fertőzésből. A negyedik napon azonban elkezdett rángatózni, és már olyan gyenge volt, hogy kikelni sem tudott az ágyából. Ekkor siettek vele kórházba, ahol három héttel később életét vesztette.

5 százalék lett volna az esélye a túlélésre

A gyermek nyári halálát követően vizsgálatot rendeltek el, mely kiderítette: a kislánnyal a Naegleria fowleri, azaz a köznyelvben agyevőamőba-fertőzésnek nevezett kór végzett. A Naegleria fowleri jellemzően szennyezett vízzel kerül a szervezetbe, jellemzően az orron keresztül, a legtöbb esetben úszás közben. Itt is ez történhetett. Minden bizonnyal nem tartották tisztán a medencét, amiben a kislány megmártózott. Amikor a kórokozó megtámadta, még nem is sejtette, nem is sejthette, mi vár rá. Az agyevőamőba-fertőzés ugyanis az esetek 95 százalékában halálos kimenetelű – írja a tragikus eset kapcsán a The Sun.

A halála elpusztított minket, összetörtünk

– nyilatkozta a kolumbiai médiának a kislány egyik közeli rokona, kiemelve: azért szeretnék történetüket a lehető legtöbb emberhez eljuttatni, hogy legalább másnak ne kelljen átélni azt, amit nekik.