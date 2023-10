Szörnyű munkahelyi baleset: összezúzta az MR-gép az ápolónőt - Videó

Súlyos sérüléseket szenvedett egy ápolónő egy kaliforniai kórházban. Az erős mágnessel működő gép magához rántott egy otthagyott kórházi ágyat, amik történetesen közrefogták az ápolónőt.

Az ápolónőt magához szívta az MR-gép / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A hatóságok az eset után vizsgálatot indítottak.

Az ágy ellökött. Gyakorlatilag hátrafele futottam, ha nem teszem, az ágy agyonütött volna

- magyarázta Ainah Cervantes.

Az ágyon egy beteg is volt, aki a földre zuhant, de nem sérült meg. Az ápolónő viszont beszorult az ágy és az MR-gép közé és olyan szinten megsérült, hogy később meg kellett műteni, a testéből később két csavart is ki kellett operálni - derült ki a februárban történt esetről szóló vizsgálati jelentésből.

A történtekről egy fotót is bemutatott a KTVU, amelyen jól látható, ahogy a gép magához szippantotta a nehéz kórházi ágyat.

Az MR-gépek működését rendkívül erős mágnes biztosítja, így emiatt még a vizsgálóhelyiségbe sem lehet bevinni fémtárgyakat, azokat a vetkőzőfülkében kell hagyni. Azoknál a betegeknél, akiknek a szervezetében fémimplantátum, pacemaker, csavar, kapcsok, egyes fogszabályzók, beépített hallókészülék vagy szívbillentyűk vannak, nem lehet MR-vizsgálatot végezni, mivel a fém kölcsönhatásba lép az MR-gépben lévő mágnessel, aminek életveszélyes kockázatai vannak.

A KTVU szerint az érintett kórházban több hibát is elkövettek, ami a balesethez vezetett. A vizsgálószoba ajtaja nyitva maradt, így a beteg előzetes vizsgálat nélkül juthatott be a szobába, ahol nem voltak MR-szakemberek sem az eset idején, és a riasztó sem szólalt meg. Egy szakértő a televíziónak elmondta, hogy évente több ezer olyan baleset történik MR-készülékekkel az Egyesült Államokban, amiket nem jelentenek. Vagyis nem először történt ilyen baleset - számol be róla a Daily Mail.

Íme a mostani esetről készült videó: