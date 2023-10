Emberi ürülék, eldobott szemét között játszanak a gyerekek a főváros által fenntartott Szabadság téri játszótéren

Emberi ürülék között játszanak a gyerekek a Szabadság téri játszótéren az V. kerületben, mivel az illetékes főváros nem tartja megfelelő gondossággal karban a játszóteret. A lakók egyre többször emelnek szót az áldatlan állapotok miatt, a belvárosi önkormányzat munkatársai, amennyiben észlelik a problémát, a főváros helyett eltakarítják a közterületi piszkot – írja a Magyar Nemzet.

Bár a fővárosi önkormányzat üzemeltetési hiányosságait gyakorta az V. kerület hárítja el, a belvárosi önkormányzat a lakosság érdekében önként vállalta, hogy a játszóteret megújítja. Ennek érdekében megállapodás született arról, hogy

a játszóteret felújítja a kerület, de az üzemeltetés és a karbantartás továbbra is a főváros feladata lesz.

Nem ez az első eset, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros nem végzi megfelelően a városüzemeltetési feladatait az V. kerületben. Mindezt a lakók egyre kevésbé tolerálják, mind többször panaszkodnak helyi közösségi platformokon. Például a napokban azt is szóvá tették, hogy a Szabadság téri játszótéren tapasztalt állapotok közegészségügyi problémákat is felvetnek. Már a lakók is felismerték a fővárosi városüzemeltetés hiányosságait, és kétségbeesésükben a helyi önkormányzatot hívják segítségül.

A belvárosi baloldali képviselők sem a fővároshoz fordulnak, ha intézkedésre van szükség, hanem a helyi fideszes önkormányzat városüzemeltetési cégéhez, ami azt sejteti, hogy ők sem bíznak a főváros hatékonyságában. A lakossági csoportban írt kommentek között feltűnik egy baloldali önkormányzati képviselő, aki büszkén számol be róla, hogy a belvárosi önkormányzat megoldotta a köztisztasági problémát. Pedig ez nem is a helyi önkormányzat hatásköre lenne, hanem konkrétan a párttársa, a szintén MSZP-s Tüttő Kata főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozik. Tüttő Kata egyébként 2019-ben elindult az V. kerületben a polgármesteri székért, majd bukása után nevezték ki Karácsony Gergely helyettesének.

– Belváros önkormányzata mindettől függetlenül hamarosan megkezdi a Szabadság téri játszótér megújítását, hogy felújított, illetve új elemekkel bővített, korszerű formában adhassák át a belvárosi családoknak. A felújítást követően a játszótér nemcsak akadálymentes és klímatudatos, hanem zárható is lesz. Ez ugyanakkor nem jelenti az üzemeltetés átvételét is – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az V. kerületi önkormányzat. Emlékeztettek:

az V. kerületen belül például a Deák Ferenc tér, a Ferenciek tere, a Március 15. tér, a Kálvin tér, a Fővám tér és az Astoria állapotáért is a főváros a felelős, és ezeknek szintén hagy maga után kívánnivalót az üzemeltetésük.

A Hild téri játszóteret is hagyta lepusztulni Karácsony Gergely hivatala, a Szabadság térhez hasonlóan emberi és állati ürülék, veszélyes tárgyak között játszottak a gyermekek. Akkor az V. kerületnek hosszas tárgyalások után sikerült átvennie a fővárostól az üzemeltetést, ám a főváros erre nem adott forrást. A Hild téri új, Kufli tematikájú játszóteret is a helyi önkormányzat újította meg, és az üzemeltetési feladatok és költségek is már az V. kerületet terhelik.

Ismert az is, hogy a fővárostól a magyar kormányhoz került a Széchenyi, a Podmaniczky Frigyes és a Vörösmarty tér tulajdonjoga és üzemeltetése, amit a belvárosi önkormányzatra bíztak, miután a Podmaniczky és Vörösmarty tér felújítását szintén a kerület végezte el.

Karácsonyék pert indítottak az állam ellen, hogy visszakerüljön hozzájuk ezeknek a közterületeknek a tulajdonjoga, pedig amíg ezek a terek náluk voltak, ugyanúgy elhanyagolták, mint a Szabadság téri vagy a Hild téri játszótereket.

A főváros helyett ezen felül még számos feladatot lát el az V. kerület.

– A belvárosi zöld buszmegállókat is átvállalt feladatként hoztuk létre és üzemeltetjük, ahogyan az akadálymentes és pelenkázóval ellátott illemhelyeket is például a Bástya parkban, a Hild játszótéren, a Károlyi-kertben, az Olimpia parkban. Az illemhelyek létesítése és üzemeltetése fővárosi feladat lenne, számos levélben kérte Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester, hogy álljanak helyt ebben a feladatban, de évek óta nem történt semmi előrelépés – hangsúlyozta a kerületi önkormányzat. Hozzátették: a kerület adott összegű költségvetésből működik, és minél több feladatot kénytelenek átvállalni a fővárostól, annyival csökken az a költségkeret, amelyet olyan, a belvárosiak körében népszerű intézkedésekre fordíthatnak, mint a társasházak felújításának támogatása vagy a családosok és nyugdíjasok fűtéstámogatása.