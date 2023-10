Teljes döbbenet: ezért rendezte meg a saját elrablását egy férfi

Csúnyán ráfázott egy ausztrál férfi arra, hogy megrendezte a saját elrablását, csak azért, hogy a szilvesztert élettársa helyett szeretőjével tölthesse. Az illető ugyanis lebukott, így most vissza kell fizetnie a keresésére fordított rendőri költségeket.

A rendőrség közmunkára és a keresési költség kifizetésére ítélte a férfit Fotó: Unsplash.com

A 35 éves Paul Iera még tavaly december 31-én azt mondta a párjának, hogy egy „üzletemberrel” van találkozója. Azonban a férfi párja nem sokkal később egy különleges üzenetet kapott a magukat emberrablónak kiadó személyektől, amelyben az állt, hogy reggelig maguknál tartják Pault, majd váltságdíjért cserébe átadják.

Paul élettársa ezután habozás nélkül értesítette a rendőrséget, akik elkezdték az egyébként kereskedőként dolgozó férfit keresni. Másnap reggel a hatóságok egy rendőrségi útzárnál találták meg az autóját, amiben szeretőjével volt. A férfi erre azt mondta, hogy „közel-keleti férfiak” elrabolták, de azóta elengedték.

Azonban a rendőrök nem vették be a Paul meséjét, és végül 12 nappal a történtek után letartóztatták, most pedig 10 ezer dollárt, azaz mintegy 3,7 millió forintot kell fizetnie az államnak, amiért feleslegesen a keresésére indultak. Az új-dél-walesi bíróság emellett közmunkára is ítélte – írja a CNN.