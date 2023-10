Rákosnak hazudta magát a gyönyörű influenszer, milliókat kaszált az átveréssel

Lebukott az a Madison Russo nevű TikTok-influenszer, aki három különböző életveszélyes rákos betegséget hazudott magáról a követőinek. A fiatal nő azt állította, hogy hasnyálmirigyrákkal és leukémiával küzd, emellett pedig még egy daganata is van a gerincében. Kiderült azonban, hogy ezek közül egyik betegségben sem szenved. Miután elindította a kitalált történettel a csatornáját, adományokat gyűjtött, a követői pedig összesen 37 ezer dollárnyi (13 millió forintnyi) támogatást küldtek neki, hogy segítsék a gyógyulását.

Kamu orvosi eszközökkel pózolt a lány a TikTok-oldalán Fotó: TikTok

Madison az ordas nagy hazugság mellé még kamu képeket is gyártott, amelyeken orvosi eszközökkel pózolt, és csöveket aggatott magára, mintha kórházban kezelnék éppen. A videói közben pedig olyanokat mondott, hogy "rengeteg fájdalmat és kényelmetlenséget" kell átvészelnie a nehéz napjai alatt.

Néhány szemfüles rajongójának azonban feltűnt, hogy az állítólag kemoterápia és gyógyszeres kezelés alatt álló lány haja mindig tökéletesen be volt lőve. Erre Madison azt állította, hogy neki egy ritka hajtípusa van, ami nem hullik ki a kezelésektől. Az amerikai lány egy iowa-i tévébeszélgetésre is elment, ahol az állapotáról kérdezték, és Madison még ezt is bevállalta.

Az interjú azonban már szemet szúrt az orvosoknak és a rendőröknek, akik rövid úton ellenőrizni tudták, hogy hamisak az állítások és csalás bűntettjének megalapozott gyanújával elfogták a lányt. Amikor házkutatást tartottak nála, rengeteg orvosi eszközt találtak, amiket csak azért vásárolt, hogy eladhatóbb legyen a sztorija. Ezen túl pedig kiderült, hogy igazi rákos betegek oldalairól is lopott képeket, hogy hitelesebben tudja előadni a történetét – számolt be róla a DailyStar.