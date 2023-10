„Pontos elszámolás, hosszú barátság, a nyugdíjasok számíthatnak ránk”

A novemberi nyugdíjkiegészítéssel nem csak az idősek, a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, hanem a gazdaság is jól jár – így látják az elemzők. A tapasztalatok szerint ugyanis az idősek a pénz jelentős részét itthon költik el, ami erősíti a fogyasztást, és így a gazdasági növekedést. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy novemberben átlagosan csaknem fél havi nyugdíjjal többet visz a postás – írja a Ripost.

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy novemberben több pénzt hoz a postás, illetve többet utal majd át az államkincstár a nyugdíjasoknak, mint eddig.

„Háborús időkben képesek vagyunk arra, hogy a nyugdíjasoknak a biztonságát fenn tudjuk tartani” – jelentette ki Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta:

a kormány 2010-ben azt vállalta, hogy minden évben megőrzik a nyugdíjak értékét.

„Miután mi nem számokban gondolkodunk, bár a számok fontosak, de mégsem azok a leglényegesebbek, hanem ugye mi nemzetben, hazában, emberekben, családban gondolkodunk. Mi ezt odaadjuk. A Gyurcsány korszakban elvettek egy havi nyugdíjat. Most hiába volt háború, meg covid-válság, mi nem vettünk el egy fillért sem, sőt. Mindig mindent odaadtunk, ami egyébként a nyugdíjasoknak jár”– fogalmazott a miniszterelnök.

Az M1-en nyilatkozó elemző is azt emelte ki, hogy a nehézségek ellenére is a kormány, ahogy minden évben, most is segít, a 2023 egészére várható infláció mértékével emeli meg a juttatásokat. Nem úgy, mint 2010 előtt, amikor a 13. havi nyugdíjat is elvette az akkori kormány.

„A filozófia a lényeg, tehát valóban voltak olyan kormányok, akik, egyébként érdekes módon bizonyos időszakokban nyakló nélkül költekeztek, más időszakban pedig megszorítottak. Tehát, most egy sokkal koncentráltabb, fókuszáltabb megközelítés van. Vannak prioritások amit tart a kormányzat” – mondta Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyvezetője.

Így például, hogy mindig emeli a nyugdíjakat, ha a tényleges infláció meghaladja a tervezett értéket, és ha a gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, akkor nyugdíjprémiumot is fizet.

Ha a medián nyugdíjat vesszük alapul, vagyis azt az értéket, amely a nyugdíjak közepén helyezkedik el, tehát pontosan fele-fele arányban vannak ennél alacsonyabb és ennél magasabb nyugdíjak, akkor, – havi 186 195 forinttal számolva, ennyi ugyanis a medián nyugdíj összege – a mostani emelés mértéke 5773 forint.

Így az új medián összeg 191 968 forintra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden nyugdíjas 69 276 forinttal kap többet novemberben, mint októberben.

Ha az átlagnyugdíj alapján számolunk, akkor ez az összeg valamivel magasabb lesz.

Elemzők szerint a nyugdíjkiegészítéssel nem csak az idősek, a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, hanem a gazdaság is jól jár. Hosszú évek tapasztalata, hogy, amennyiben plusz pénzt kapnak az idősek, legyen az nyugdíjkorrekció, vagy nyugdíjprémium, akkor annak egy jelentős részét elköltik. Ezzel pedig erősítik a fogyasztást.

Nem véletlen, hogy a szakemberek biztosra veszik, hogy a negyedik negyedévben már a korábbi visszaesés és stagnálás után bővül a gazdaság. Ennek eredményeként idén, várhatóan nem lesz visszaesés, jövőre pedig már 4 százalékos emelkedéssel számolhatunk.

A kormány a nyugdíjemeléssel a nagyrabecsülését fejezi ki a nyugdíjasok felé, és abban bízik, hogy ez segítség egy olyan évben, amikor ugyan sikerült féken tartani a rezsiköltségeket a családok számára, de az élelmiszerárak emelkedése jelentős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A tárcavezető kifejtette: a nyugdíjas fogyasztói kosár figyelembevételével számolt infláció várhatóan 18,5 százalék lesz, ami azt jelenti, hogy a korábbi 15 százalékos nyugdíjemelést ki kell egészíteni 3,5 százalékkal. Ez a matematika sajátosságai miatt a már megemelt 15 százalékos nyugdíjhoz képest 3,1 százalékos emelést jelent – mondta.

Közölte: egy átlagos nyugdíj esetén, ami eddig 210 700 forint volt, a havi nyugdíjemelés összege 6532 forint. Novemberben visszamenőlegesen is kifizetik a nyugdíjasoknak az emelést, ami azt jelenti, hogy az októberi nyugdíjhoz képest átlagosan közel félhavi, egy átlagnyugdíj mellett 78 384 forintos többlettel számolhatnak a nyugdíjasok – ismertette a miniszter. Hozzátette: ez éves szinten azt eredményezi, hogy csaknem 85 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok.

Gulyás Gergely elmondta, hogy ez a mintegy 2,5 millió nyugdíjas esetén a költségvetésnek 190 milliárd forintos kiadást jelent.

„Pontos elszámolás, hosszú barátság, a nyugdíjasok számíthatnak ránk”

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban a vasárnapi idősek világnapja alkalmából köszöntötte a magyar nyugdíjasokat.

Felidézte, még 2010-ben megállapodtak a nyugdíjasokkal, hogy a nemzeti kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, garanciát vállalt arra, hogy nem fordulhat elő többé az, ami a Gyurcsány-korszakban történt, hogy elvettek egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól.

Ezért a nyugdíjak értékét minden évben megőriztük, ha jól ment az ország szekere, még nyugdíjprémiumot is tudtunk fizetni – közölte. Hozzátette: ezt a vállalásukat a koronavírus-járvány és most az ukrán háború idején is teljesíteni tudják.

Elmondta, olyan országot szeretnének, ahol együtt sírunk, együtt nevetünk.

A miniszterelnök azt mondta, idén az infláció magasabb volt a vártnál, ezért csak úgy tudják megőrizni a nyugdíjak értékét, ha nyugdíj-kiegészítést fizetnek. Ezért novemberben átlagosan közel félhavi nyugdíjjal többet visz a postás – ismertette a miniszterelnök a kormány szerdai döntését.

„Pontos elszámolás, hosszú barátság, a nyugdíjasok számíthatnak ránk” – fogalmazott.