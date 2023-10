„Videón láttam, ahogy lángokban állt a gyerekkori házam” – mondta lapunknak a pomázi tűz egyik károsultja – Videó

Rengeteg minden odalett a tűzben. A húgom, Franciska telefonja is, eleinte ezért nem tudtam őt elérni. A szüleim azóta is sokkos állapotban vannak, de nagyon sok barátjuk és munkatársuk segíti őket. A családom azóta is próbál kártalanítani én pedig kint maradtam, hogy telefonon keresztül intézzem, amit tudok. Nekik most nincs arra idejük, hogy minden megkeresésre reagáljanak, mert a romokat kell, hogy eltakarítsák