Mínusz négy fokkal indul a nap

Nem viccel az ősz, igaz, az évszak közepén járunk, így semmi meglepő nincs az aktuális időjárásban, legfeljebb az elhúzódó indián nyár miatt esik rosszul az, amit a hőmérő mutat.

Fotó: Pexels/Photos By Ginny (Képünk illusztráció)

Keddre például mínusz négy fokos minimumot jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat, ami kevésnek tűnhet, mégis messze áll az országos napi minimum rekordjától (2011. október 17-én -8,1 fokot mértek Vásárosnaményben).

Fotó: MET.hu

S most jöjjenek a részletek, íme a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa keddre és a következő napokra:

Kedden ugyan felhős lesz az ég, de csapadékra nem kell számítani. Több helyen várható talajmenti fagy, délután pedig csak 11-16 fok valószínű. Ráadásul azt is hidegebbnek érezhetjük, miután a keleti szél megélénkülhet.

Szerdán délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este pedig eső, zápor is előfordul. Reggel ismét lehet gyenge fagy, délutánra 16 fok köré melegszik a levegő.

Csütörtök erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Párás lesz a levegő. 15-20 fok valószínű.