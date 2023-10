Fürdőkádban töltötte ki első lottószelvényét a tini, hatalmas összeget szakított vele

Biztos nagyon sokan eljátszottak már a gondolattal, hogyha kihúznák a számaikat a lottón, mire költenék a nyereményt? Egy fiatal brit fiúnak ezen már nem kell agyalnia, ugyanis nemrégiben a kádban kitöltötte élete első lottószelvényét, amivel rögtön nyert is.

A fürdőkádban ülve töltötte ki első lottószelvényét egy férfi, rögtön nyert vele / Fotó: Illusztráció/pexels

A történtek idején csupán 19 éves Sam Lawton még 2019-ben nyert összesen 120 ezer fontot – ez mai árfolyamon mintegy 53 millió forintot jelent – a National Lottery akkor induló új játékában. A Warwickshire megye Leamington Spa nevű fürdővárosából származó egygyermekes apa a Set For Life nevű játékkal havi 10 ezer fontot (5,2 millió forintot) nyert a következő egy évre azután, hogy öt nyerőszámot is eltalált a játékban.

Az adatelemzőként dolgozó férfi látta egy másik fiatal lottónyertes történetét a tévében, aki 3 millió fontot (1,32 milliárd forintot) nyert, ekkor elhatározta, hogy ő is szerencsét próbál, és be is jött neki.

A fürdőszobában voltam, és arra gondoltam, hogy kipróbálom. Láttam Dean Weymest, amint a győzelmét ünnepli, és azt gondoltam, hogy meg kell próbálom. A kádban ülve letöltöttem a National Lottery alkalmazást, felraktam egy tízest a számlámra, majd játszottam egy Lucky Dipet

- mesélte Sam Lawton, aki megjegyezte, hogy sem ő, sem a barátnője nem lottózott korábban, így a sorsoláson nem tudták eldönteni, hogy nyertek-e vagy sem, ezért a nő bátyját kellett segítségül hívniuk a dolog megfejtéséhez.Connie Bell bátyja a hír hallatán annyira bepörgött, hogy 5 perc múlva már ott is volt a pár ajtaja előtt.

− Csak egy órával, talán 90 perccel azután, hogy először játszottam, megláttam egy üzenetet a telefonomon, amiben az állt, hogy megnyertem a második díjat – havi 10 ezer fontot 12 hónapon keresztül - mondta a férfi.

A fiatal pár miután megnyerte a főnyereményt, elutazott New York-ba, hogy ott töltsék el életük nyaralását, majd kifizette egy lakás foglalóját. A férfi ezután kellő anyagi háttérrel nekilátott, hogy megszerezze a jogosítványát.

Minden még mindig eléggé irreálisnak tűnik – a hír még mindig nem igazán tudatosult bennem. A következő dolog a listámon a jogosítvány megszerzése. Még nem tettem le a vizsgámat, de a kis családdal szükségem van kerekekre, talán a BMW 1-es sorozat valamelyik darabjára. A győzelem lehetővé teszi, hogy megtanuljak vezetni, és azonnal autót vehessek – ami csodálatos

- idézte Sam Lawton szavait a Mirror.