Belehalhat egyetlen érintésbe Csaba - kegyetlen kór áldozata a magyar sztár

Életveszélyes lehet a foci a kettős transzplantáción átesett Siklós Csaba számára. Faluja, Tiszakeszi csapata a megyéje másodosztályában játszik, ő pedig a meccseken rendezőként működik közre. A férfi fontos ember a pálya szélén, de ahhoz, hogy a nők a lábai előtt heverjenek, a közepén kellene királynak lennie.

Csaba elégedett az életével, csak egy lány hiányzik neki Fotó: olvasói fotó

Siklós Csaba a 10 évvel ezelőtt elvégzett kettős transzplantációja után már szeretne végre boldog lenni. Új májjal és vesével él, igaz, ezt egy motoros rendőr halála tette lehetővé. Rendszeresen gondol az ismeretlenre, de közben szeretné a saját jövőjét építeni. Két hónappal ezelőtt egy lapunkban közölt riport segítségével munkát talált, a foglalkoztatója pedig egyre több feladatot rá mer bízni.

Ez az a hely, ahol pezseg az élet

Csaba életében viszont van egy hely, ahol csakugyan fontos embernek számít: ez nem más, mint a falu vármegye II. osztályú csapatának futballpályája.

- Évekkel ezelőtt felkértek, hogy közreműködjek rendezőként a csapat mérkőzésein. Ingyen kapom a jegyet, megnézhetem a meccset, de közben figyelnem is kell a szurkolókra az érkezésük és a távozásuk között. Az esetleges rendbontás esetén az embereket le kell csillapítanom, ezért olykor bizony konfliktushelyzetbe is kerülhetek, igaz, a tettlegesség a mi osztályunkban nem jellemző. Nem érzem magamat veszélyben – mesélte huncut mosollyal a közösség oszlopos tagja. Hogy milyen jelek alapján lehetünk biztosak Csaba társadalmi pozíciójában?

Minden drukker odajön hozzám pacsizni, és közben megkérdezik, hogy na, Csabi, van-e már csajod? Én erre elmondom, hogy nincs, de nyitott vagyok egy kapcsolatra.

A futball-közeli férfiakról él egy sztereotípia a köztudatban, mely szerint nagyon bejönnek a nőknek, és ha akarják, letarolják a világot. A kérdés csupán az, hogy ebből Csaba mennyit érez.

Ha focista lennék, minden ujjamra találnék egy barátnőt, csak van egy bökkenő: a szervátültetés óta számomra a versenyszerű labdarúgás életveszélyes lenne. A játék természetes része, hogy eltörik a lábukat vagy felrúgják egymást, és amennyiben egy erősebb ütést kapnék a hasamra, lehetséges, hogy már a halottszállító vinne el a pályáról, nem a mentő

– magyarázta a 34 éves férfi.

Így kell finoman szídni valakinek az anyját...

Csaba azt is elárulta, melyik az a csapat, amelyikkel Tiszakeszi úgy viszonyul egymáshoz, mint a Fradi az Újpesthez.

- Mezőcsát itt van tőlünk nyolc kilométerre. Az egymás elleni mérkőzések eléggé parázs hangulatúak. Van, hogy 100-nál is több drukker összejön, ők pedig nem fogják vissza magukat, ha a másik csapatot kívánják szidalmazni. Hozzá kell tennem, hogy a bírót sem kímélik – ecsetelte a hangulatot a férfi, és hozzátette, hogy bizony náluk is játszanak légiósok.

- Mi a nem tősgyökeres játékosokat illetjük ezzel a jelzővel, hiszen a környező falvakban is laknak csapattagok árulta el Csaba, majd elmesélte, milyen rigmusok dívnak a pályaszélen:

- Szemüveget a bírónak!

- Hajrá, Keszi!

- Menjetek haza! Csaba csak külön kérdésre vallotta be, hogy az ellenérdekelt felek itt is szívesen emlegetik egymás édesanyját, bár ő mélyen elítéli ezt a gyakorlatot. A „minden kéket ütni kell!” mondókát viszont itt nem alkalmazzák, részben azért, a Mezőcsáthoz hasonlóan a Tiszakeszi is ebben a színben játszik. Csaba szerint ez egy érdekes világ, ahova szívesen elkalauzol akár hölgyeket is. Csak legyen bátorságuk felvenni vele a kapcsolatot a Facebookon. Ő mindenesetre erre biztatja őket.

Az internet sztárja lett

Csaba rendszeresen forgat a Tiktokra videókat, ahol valóságos sztárrá nőtte ki magát. A popzenében is tehet majd egy próbát, mivel egy ismert énekes rokonai felkínálták neki ezt a lehetőséget.