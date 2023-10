A magyar kormány tovább bővíti a családtámogatásokat

A magyar kormány megőrzi, sőt tovább bővíti a családtámogatásokat, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, hogy a gyermekvállalás ne anyagi kérdés legyen

- írta a kormányszóvivő.

Elárulta, hogy a fiatal házasok adókedvezménye eddig is nagy segítséget jelentett a magyar családoknak, valamint a 10 millió forintos babaváró hitelt 2024-től 11 millió forintra emelik. Sikeres volt a kis településeken élők otthonteremtési támogatása is (2024-ben ezeknek keretösszege is emelkedik), mindezeknek köszönhetően pedig a termékenységi arány 1,52 százalékra nőtt, így pedig Magyarországon belül nőtt a legnagyobb mértékben az Európai Unión belül.